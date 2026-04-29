37 छक्के-34 चौके और 400 रन...वैभव सूर्यवंशी ने बनाया तूफानी महारिकॉर्ड, आंद्रे रसेल की बादशाहत खत्म!

Vaibhav Suryavanshi: पंजाब किंग्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी भले ही अर्धशतक नहीं लगा पाए, लेकिन 15 साल के इस खिलाड़ी ने 16 गेंदों में 5 छक्के और 3 चौकों के दम पर 43 रन ठोक दिए. इस पारी के दम पर वैभव ने एक तूफानी रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है.
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Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेल रहे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया है, जो दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज बल्लेबाज अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ भले ही वैभव अर्धशतक से चूक गए हों, लेकिन अपनी 16 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी (5 छक्के, 3 चौके) के दम पर उन्होंने आईपीएल इतिहास का एक बड़ा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे कम गेंदों पर 400 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने इस सीजन में अपने 400 रन मात्र 167 गेंदों में पूरे किए हैं.
उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी आंद्रे रसेल की बादशाहत खत्म की है, जिन्होंने साल 2019 के सीजन में 188 गेंदों में यह कारनामा किया था. इतना ही नहीं, इस पारी के साथ ही 'ऑरेंज कैप' भी इस युवा खिलाड़ी के सिर पर सज गई है.
1. वैभव सूर्यवंशी: 167 गेंदें (2026)
2. आंद्रे रसेल: 188 गेंदें (2019)
3. अभिषेक शर्मा: 195 गेंदें (2024)
4. निकोलस पूरन: 197 गेंदें (2025)
5. ग्लेन मैक्सवेल: 200 गेंदें (2014)
बाएं हाथ के तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद से ही छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं. उनकी बल्लेबाजी का खौफ इस कदर है कि उन्होंने पिछले साल डेब्यू के बाद से अब तक आईपीएल में 61 छक्के जड़ दिए हैं. उनके डेब्यू के बाद से अब तक किसी भी बल्लेबाज ने उनसे ज्यादा छक्के नहीं लगाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा (46 छक्के) हैं, जो वैभव से काफी पीछे हैं. 19वें सीजन में वैभव अब तक 37 छक्के और 34 चौके लगा चुके हैं, जो अपने आप में शानदार प्रदर्शन है.
वैभव सूर्यवंशी पहले 6 ओवरों में घातक बल्लेबाज हैं. उन्होंने 28 अप्रैल को पंजाब के खिलाफ राजस्थान को तूफानी शुरुआत दिलाई. वो इस सीजन पावरप्ले में 130 गेंदों में 319 रन बना चुके हैं. वो पावरप्ले में 4 बार आउट जरूर हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 245.4 है. वो पावरप्ले में 29 छक्के और 29 चौके लगा चुके हैं. इस सीजन के 9 मैचों में उनके नाम कुल 400 रन दर्ज हैं. उन्होंने 44.44 की औसत और 238.10 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं.
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