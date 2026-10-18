मोहम्मद रिजवान को बड़ी राहत: ऑनलाइन बेटिंग और ड्रेसिंग रूम लीक विवाद में बड़ा फैसला, घरेलू क्रिकेट खेलने की मिली मंजूरी

पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को ऑनलाइन बेटिंग, जुए और ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक करने के आरोपों में चल रही जांच के दौरान पहली बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उन्हें फिर से घरेलू क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (एसएनजीपीएल) के निदेशक व मुख्य कोच मोहम्मद हफीज ने इसकी पुष्टि की है. हफीज ने बताया कि उन्हें पीसीबी के घरेलू विभाग से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें रिजवान को 19 अक्टूबर से जारी प्रेसिडेंट्स कप फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में खेलने की मंजूरी दी गई है.
टूर्नामेंट का पांचवां दौर शुरू हो चुका है और रिजवान एसएनजीपीएल टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं. अगस्त में इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट के बाद रिजवान और उनके साथी खिलाड़ी इमाम-उल-हक को वापस पाकिस्तान बुला लिया गया था. ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक करने और ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ी शिकायतों के सिलसिले में नेशनल साइबर क्राइम सेल (एनसीसीए) की जांच के कारण दोनों पर घरेलू क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी गई थी.
फोन जांच में क्या स्थिति है?
रिजवान पूछताछ के लिए एनसीसीए के सामने दो बार पेश हो चुके हैं, हालांकि सरकारी एजेंसी द्वारा जांच की जा रही शिकायतों की सटीक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान टीम के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने रिजवान और इमाम के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे, जो वर्तमान में फोरेंसिक जांच के लिए एनसीसीए के पास हैं.
जांच की मौजूदा स्थिति क्या है?
जहां इमाम-उल-हक मुख्य रूप से सार्वजनिक नजरों से दूर रहे हैं, वहीं रिजवान जांच प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं. हालांकि, एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, 10 अक्टूबर को लाहौर में एनसीसीए के साथ रिजवान के अंतिम पूछताछ सत्र के बाद मामला काफी हद तक शांत हो गया है. सूत्रों का कहना है कि यह जांच जल्द ही पूरी कर ली जाएगी. 47 टेस्ट, 103 वनडे और 106 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके अनुभवी खिलाड़ी रिजवान ने लॉर्ड्स टेस्ट के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच नहीं खेला है.