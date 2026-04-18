Advertisement
trendingNow13183211
Hindi Newsक्रिकेटसेलेक्टर्स ने किया टीम के नए हेड कोच का ऐलान, 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाले को दी जिम्मेदारी, जानें पूरा अपडेट

सेलेक्टर्स ने किया टीम के नए हेड कोच का ऐलान, 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाले को दी जिम्मेदारी, जानें पूरा अपडेट

किसी भी टीम का जब ग्राफ गिरता है तो टीम मैनेजमेंट पर गाज गिरती है. कभी कप्तान बदल जाते हैं तो कभी हेड कोच की नौकरी जाती है. पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 18, 2026, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान. IND vs PAK (X)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान. IND vs PAK (X)

किसी भी टीम का जब ग्राफ गिरता है तो टीम मैनेजमेंट पर गाज गिरती है. कभी कप्तान बदल जाते हैं तो कभी हेड कोच की नौकरी जाती है. पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है. जब भी टीम को किसी बड़े टूर्नामेंट में शर्मनाक तरीके से बाहर होना पड़ता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक्शन लेता है. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का ग्राफ हर साल गिरता नजर आ रहा है. अब पाकिस्तान ने एक बार फिर कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर दिया है. पीसीबी ने बांग्लादेश टूर पर दो टेस्ट की सीरीज के लिए नए कोच का ऐलान कर दिया है. 

16 सदस्यीय टीम का ऐलान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16-सदस्यीय टीम का भी ऐलान किया यह सीरीज 8 मई से ढाका में शुरू होगी, दूसरा टेस्ट 16 से 20 मई तक होगा. PCB के एक बयान के अनुसार, शान मसूद टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अज़ान अवैस और मुहम्मद गाजी घोरी टीम में शामिल चार नए खिलाड़ी हैं. 

कराची में इकट्ठी होगी टीम

टीम 27 अप्रैल से शुरू होने वाले एक और ट्रेनिंग कैंप के लिए कराची में फिर से इकट्ठा होगी. यह कैंप 1 मई तक चलेगा, जिसके बाद टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी. टेस्ट टीम में शामिल जो खिलाड़ी अभी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, वे अपनी-अपनी टीमों के मैच खत्म होने के बाद कैंप में शामिल होंगे. जिन खिलाड़ियों की टीमें फाइनल तक पहुंचेंगी, वे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बांग्लादेश जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव

पीसीबी ने बांग्लादेश दौरे के लिए कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया है. PCB ने पूर्व टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को टीम का हेड कोच बनाया गया है. सरफराज, जिन्होंने पाकिस्तान को दो ICC खिताब जिताए हैं. साल 2006 में ICC U19 वर्ल्ड कप और 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताए थे. इसके अलावा बतौर मेंटर/मैनेजर के तौर पर पाकिस्तान U19 टीम को ACC मेन्स U19 एशिया कप में जीत दिलाई थी.

ये भी पढे़ं.. KKR का नया कोच हुआ तय? नोट कर लें पुराने जादूगर का नाम, 2021 बनाया था खास

बांग्लादेश टेस्ट दौरे के लिए पाकिस्तान टीम

शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अज़ान अवैस, बाबर आज़म, हसन अली, इमाम-उल-हक़, खुर्रम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket

Trending news

नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
Jammu Bulldozer Action
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
Priyanka Gandhi News
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
West Bengal Assembly Election 2026
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
West Bengal Assembly Election 2026
हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहना... अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को किया चैलेंज
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
Ashok Kharat
फर्जी बाबा अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत, स्कैंडल केस में थे गवाह
लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो गई
West Bengal Assembly Election 2026
लोकसभा में बड़े झटके का राजनीतिक फायदा कैसे लेगी बीजेपी? आधी रात से ही शुरुआत हो गई
1931 से 2026 तक: बंगाल विधानसभा की वो कहानी जो हर मोड़ पर बदली
West Bengal Election 2026
1931 से 2026 तक: बंगाल विधानसभा की वो कहानी जो हर मोड़ पर बदली
SCO वार्ता से भारत-चीन रिश्तों में नई गर्माहट, क्या शी जिनपिंग आएंगे भारत?
India-China talks
SCO वार्ता से भारत-चीन रिश्तों में नई गर्माहट, क्या शी जिनपिंग आएंगे भारत?
LIVE: सरकार को पहले से पता था बिल पास नहीं होगा, सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेने आई थी- प्रियंका
lok sabha live
LIVE: सरकार को पहले से पता था बिल पास नहीं होगा, सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेने आई थी- प्रियंका
जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल ने कैसा 'जादू' किया? पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका
Rahul Gandhi
जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल ने कैसा 'जादू' किया? पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका