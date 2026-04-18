सेलेक्टर्स ने किया टीम के नए हेड कोच का ऐलान, 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाले को दी जिम्मेदारी, जानें पूरा अपडेट

किसी भी टीम का जब ग्राफ गिरता है तो टीम मैनेजमेंट पर गाज गिरती है. कभी कप्तान बदल जाते हैं तो कभी हेड कोच की नौकरी जाती है. पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है. जब भी टीम को किसी बड़े टूर्नामेंट में शर्मनाक तरीके से बाहर होना पड़ता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक्शन लेता है. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का ग्राफ हर साल गिरता नजर आ रहा है. अब पाकिस्तान ने एक बार फिर कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर दिया है. पीसीबी ने बांग्लादेश टूर पर दो टेस्ट की सीरीज के लिए नए कोच का ऐलान कर दिया है.

16 सदस्यीय टीम का ऐलान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16-सदस्यीय टीम का भी ऐलान किया यह सीरीज 8 मई से ढाका में शुरू होगी, दूसरा टेस्ट 16 से 20 मई तक होगा. PCB के एक बयान के अनुसार, शान मसूद टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अज़ान अवैस और मुहम्मद गाजी घोरी टीम में शामिल चार नए खिलाड़ी हैं.

कराची में इकट्ठी होगी टीम

टीम 27 अप्रैल से शुरू होने वाले एक और ट्रेनिंग कैंप के लिए कराची में फिर से इकट्ठा होगी. यह कैंप 1 मई तक चलेगा, जिसके बाद टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी. टेस्ट टीम में शामिल जो खिलाड़ी अभी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, वे अपनी-अपनी टीमों के मैच खत्म होने के बाद कैंप में शामिल होंगे. जिन खिलाड़ियों की टीमें फाइनल तक पहुंचेंगी, वे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बांग्लादेश जाएंगे.

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कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव

पीसीबी ने बांग्लादेश दौरे के लिए कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया है. PCB ने पूर्व टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को टीम का हेड कोच बनाया गया है. सरफराज, जिन्होंने पाकिस्तान को दो ICC खिताब जिताए हैं. साल 2006 में ICC U19 वर्ल्ड कप और 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताए थे. इसके अलावा बतौर मेंटर/मैनेजर के तौर पर पाकिस्तान U19 टीम को ACC मेन्स U19 एशिया कप में जीत दिलाई थी.

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बांग्लादेश टेस्ट दौरे के लिए पाकिस्तान टीम

शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अज़ान अवैस, बाबर आज़म, हसन अली, इमाम-उल-हक़, खुर्रम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी.