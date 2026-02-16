Advertisement
trendingNow13111015
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान की पिटाई देख शर्मिंदा हुए मोहसिन नकवी, भारत की जीत के बाद स्टेडियम से मुंह छिपाकर भागे

पाकिस्तान की पिटाई देख शर्मिंदा हुए मोहसिन नकवी, भारत की जीत के बाद स्टेडियम से मुंह छिपाकर भागे

T20 World Cup 2026: भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में पाकिस्तान को 61 रन से बुरी तरह हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस महामुकाबले के दौरान ICC चेयरमैन जय शाह समेत कई देशों के टॉप क्रिकेट अधिकारी मौजूद थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 16, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की पिटाई देख शर्मिंदा हुए मोहसिन नकवी, भारत की जीत के बाद स्टेडियम से मुंह छिपाकर भागे

T20 World Cup 2026: भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में पाकिस्तान को 61 रन से बुरी तरह हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस महामुकाबले के दौरान ICC चेयरमैन जय शाह समेत कई देशों के टॉप क्रिकेट अधिकारी मौजूद थे. विवादों से घिरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इस मैच के दौरान मौजूद थे. भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार के डर से पहले ही मोहसिन नकवी ने शर्मिंदा होकर स्टेडियम छोड़ दिया.

पाकिस्तान की पिटाई देख शर्मिंदा हुए मोहसिन नकवी

PTI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में मोहसिन नकवी की कार मैच पूरा होने से पहले ही आर प्रेमदासा स्टेडियम से निकलती हुई देखी गई. बता दें कि पाकिस्तान सरकार और PCB ने 8 दिन तक यह कहते हुए ड्रामा किया था कि वे मैच का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पीछे हट गए. मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से पहले ही बवाल के सेंटर में रहे हैं. मोहसिन नकवी ने पहले बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के हिस्सा लेने पर सवाल उठाए थे. फिर उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का स्टैंड उनके लिए सम्मान पक्का करने के लिए था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की जीत के बाद स्टेडियम से मुंह छिपाकर भागे

ICC के साथ बातचीत के बाद पाकिस्तान ने अपना रुख बदला और कोलंबो के मैदान पर उतरा. पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान की करारी हार के बाद मोहसिन नकवी मुंह छिपाकर स्टेडियम से भागते हुए नजर आए. बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से रौंदा. टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में प्रवेश कर लिया है. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 29 रन से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद नामीबिया को 93 रन से रौंदा. अब भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अपना अंतिम लीग मैच खेलेगी.

सईम अयूब ने 3 विकेट झटके

रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सईम अयूब ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट निकाला. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवरों में 114 रन पर सिमट गई. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 शिकार किया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई