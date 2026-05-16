IND vs PAK तनाव के बीच भारत आएंगे PCB चीफ मोहसिन नकवी? अहमदाबाद में क्यों हाजिरी है जरूरी?

Mohsin Naqvi may come to India: भारत में इन दिनों IPL 2026 की धूम है. प्लेऑफ की जंग रोमांचक दिख रही है. 19वें सीजन का फाइनल 31 मई को होना है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों में जारी तनाव के बीच PCB चीफ मोहसिन नकवी भारत आ सकते हैं. ICC की तरफ से उन्हें भारत आने को कहा गया है. अब सवाल ये है कि आखिर वो भारत क्यों आएंगे? उनकी हाजिरी क्यों जरूरी है?

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की आगामी तिमाही बैठकें इस बार भारत के अहमदाबाद में आयोजित होने जा रही हैं. पहले इन महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में होना तय हुआ था, लेकिन पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव और मौजूदा संकट को देखते हुए ICC ने ऐन वक्त पर इसका वेन्यू बदलकर अहमदाबाद कर दिया है. इस फैसले के बाद क्रिकेट गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस महीने के अंत में भारत का दौरा करेंगे?

क्या है ICC बैठकों का पूरा शेड्यूल?

अहमदाबाद में होने वाली ये बैठकें IPL 2026 के फाइनल वीकेंड के दौरान आयोजित की जाएंगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 मई को ICC की मुख्य कार्यकारी समिति (CEC) की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी. 30 और 31 मई को अहमदाबाद में ICC बोर्ड की इन-पर्सन (आमने-सामने) बैठकें होंगी, जिसमें वैश्विक क्रिकेट से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

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मोहसिन नकवी के भारत दौरे पर टिकीं नजरें

अगर मोहसिन नकवी भारत आते हैं, तो लंबे समय बाद दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड प्रमुखों के बीच आमने-सामने की बातचीत देखने को मिल सकती है. आगामी ICC टूर्नामेंट्स में भारत-पाक मैचों के भविष्य को देखते हुए इस संभावित मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. चूंकि ये बैठकें IPL फाइनल के वीकेंड पर सीधे तौर पर अहमदाबाद में होनी हैं, इसलिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के भारत आने की संभावनाओं ने तूल पकड़ लिया है.

ट्रॉफी चोर कहकर क्यों ट्रोल हुए थे मोहसिन नकवी?

ये वही मोहसिन नकवी हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर "ट्रॉफी चोर" (Trophy Thief) कहकर ट्रोल किया गया था. बात एशिया कप 2025 की है. 28 सितंबर को फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीता था.

दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के चलते भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह PCB चेयरमैन होने के साथ पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी भी हैं, जबकि नकवी ट्रॉफी खुद देने पर अड़े थे, जिससे पुरस्कार समारोह एक घंटे से ज्यादा देर से शुरू हुआ था. आखिरकार मैदान पर न ट्रॉफी दी गई, न मेडल, और नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से चले गए. इस घटना के बाद नकवी को ट्रॉफी चोर कहा गया था.

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