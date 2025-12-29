Advertisement
trendingNow13056952
Hindi Newsक्रिकेटमोहसिन नकवी ने फिर उगला जहर... हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर दिया ऐसा बयान, दुनिया भर में हो रही बेइज्जती

मोहसिन नकवी ने फिर उगला जहर... 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर दिया ऐसा बयान, दुनिया भर में हो रही बेइज्जती

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने विवादों के लिए मशहूर हैं. नकवी ने भारत की "नो-हैंडशेक" पॉलिसी के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपना मौजूदा रवैया जारी रखता है, तो पाकिस्तान को भी हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहसिन नकवी ने फिर उगला जहर... 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर दिया ऐसा बयान, दुनिया भर में हो रही बेइज्जती

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने विवादों के लिए मशहूर हैं. नकवी ने भारत की "नो-हैंडशेक" पॉलिसी के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपना मौजूदा रवैया जारी रखता है, तो पाकिस्तान को भी हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है. उनके इस बयान की आलोचना चौतरफा हो रही है. सितंबर में एशिया कप के बाद से भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने इंटरनेशनल मैचों के दौरान अपने पाकिस्तानी साथियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया है. कहा जा रहा है कि यह पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है. भारत ने इस महीने की शुरुआत में U19 एशिया कप के दौरान भी यही रवैया अपनाया था.

क्रिकेट और राजनीति को दूर रखने पर जोर

लाहौर में रिपोर्टरों से बात करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी ने साफ किया कि पीसीबी का भारत के साथ जबरदस्ती हाथ मिलाने या दूसरे फॉर्मल इशारे करने का कोई इरादा नहीं है. नकवी ने कहा, ''हमारा मानना ​​आज भी वही है और मेरा यकीन मानिए खुद प्रधानमंत्री ने मुझसे दो बार कहा है कि हमें इस सब में राजनीति नहीं आने देनी चाहिए. पहले दिन से ही हमारा स्टैंड रहा है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग रहने चाहिए. उस दिन सरफराज ने आपको बताया होगा कि कैसा एटीट्यूड दिखाया गया था और वह कैसा था.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कैफ, कोहली से लेकर आयुष म्हात्रे तक... अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करने वाले सूरमा, देख लें लिस्ट

हाथ मिलाने पर नकवी ने क्या कहा?

नकवी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के चुने हुए रास्ते का सम्मान करेगा, लेकिन वे अपने पड़ोसियों के साथ बराबरी का मुकाबला करेंगे. उन्होंने आगे कहा, "अगर वे हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो हमारी भी कोई खास इच्छा नहीं है. जो भी होगा वह भारत के साथ बराबरी पर होगा और आप देखेंगे यह तरीका आगे भी जारी रहेगा. यह मुमकिन नहीं है कि वे एक काम करें और हम पीछे हट जाएं- ऐसा बिल्कुल नहीं होगा.''

ये भी पढ़ें: खूंखार बॉलर ने लिया संन्यास, 18 साल का करियर समाप्त, 329 मैचों में उड़ाए 637 विकेट

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का मुंहतोड़ जवाब

पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच गई है. पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 भारतीय पर्यटकों को मार डाला था. जवाब में भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को खत्म करने के मकसद से 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम का एक मिलिट्री अभियान शुरू किया. इसमें कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया. उसके ढांचे को तहस-नहस किया गया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricketmohsin naqvi

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू