सैलरी चाहिए तो पहले खेलना सीखो: मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को सुनाया नया फरमान, लटकाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स (केन्द्रीय अनुबंध) प्राप्त करने के लिए इस महीने के अंत में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के समाप्त होने तक इंतजार करना होगा. मुख्य कोच और चयनकर्ता अंतिम निर्णय लेने से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहते हैं. पाकिस्तान की टीम 18 से 31 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ ट्राई सीरीज में मुकाबला करेगी.
सूत्रों के अनुसार, इसका मुख्य कारण यह है कि सभी प्रारूपों में राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच माइक हेसन और राष्ट्रीय चयनकर्ता अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले घरेलू मैदान पर चल रहे अंतरराष्ट्रीय मैचों और जारी प्रथम श्रेणी घरेलू सत्र में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखना चाहते हैं. हेसन और चयनकर्ताओं का मानना है कि इन मैचों में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के बाद ही उन्हें इस बात की स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी कि किस खिलाड़ी को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किस श्रेणी में रखा जाए.
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का आधार क्या होगा?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने स्पष्ट किया है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि विशिष्ट प्रारूप श्रेणियों (फॉर्मेट-स्पेसिफिक कैटेगरीज) के आधार पर दिए जाएंगे. अब खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट प्रारूप, टी20 प्रारूप और व्हाइट-बॉल प्रारूप (वनडे + टी20) जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा.
कब तक की देरी हो सकती है?
सूत्रों का कहना है कि नए अनुबंधों की घोषणा में नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पूरा होने तक की देरी भी हो सकती है. जब भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जारी किए जाएंगे, उन्हें पिछली तारीख (बैकडेट) से लागू किया जाएगा क्योंकि पिछले अनुबंध 31 जुलाई को समाप्त हो चुके थे. आमतौर पर क्रिकेट बोर्ड अगस्त महीने में ही नए अनुबंधों की घोषणा कर देता है.