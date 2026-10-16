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सैलरी चाहिए तो पहले खेलना सीखो: मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को सुनाया नया फरमान, लटकाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

पीसीबी (PCB) ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स टाल दिए हैं. मुख्य कोच माइक हेसन और चयनकर्ता वनडे त्रिकोणीय सीरीज व घरेलू सत्र में प्रदर्शन के आकलन के बाद प्रारूप के आधार पर नए अनुबंध देंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 16, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:48 PM IST
सैलरी चाहिए तो पहले खेलना सीखो: मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को सुनाया नया फरमान, लटकाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
Image Credit: बाबर आजम और शाहीन अफरीदी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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