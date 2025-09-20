IND vs PAK Super 4: सुपर-4 से पहले पाकिस्तान का ड्रामा बरकरार, दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, क्या मैच का भी होगा बहिष्कार?
IND vs PAK Super 4: सुपर-4 से पहले पाकिस्तान का ड्रामा बरकरार, दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, क्या मैच का भी होगा बहिष्कार?

India vs Pakistan Super 4 Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर क्लैश का शोर तेज हो चुका है. जंग सुपर-4 की है लेकिन कंट्रोवर्सी का ड्रामा अभी भी बरकार है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रद्द कर दी है. अब सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ मुकाबले का भी पाकिस्तान बहिष्कार करेगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:39 PM IST
Pakistan Cricket Team
Pakistan Cricket Team

India vs Pakistan Super 4 Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर क्लैश का शोर तेज हो चुका है. जंग सुपर-4 की है लेकिन कंट्रोवर्सी का ड्रामा अभी भी बरकार है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रद्द कर दी है. अब सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ मुकाबले का भी पाकिस्तान बहिष्कार करेगा. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन पाकिस्तान ने 6 बजे प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला किया.

यूएई के खिलाफ मैच में ड्रामा

एशिया कप 2025 में यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला किया है. यूएई के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तान की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी. इतना ही नहीं, मैच का बहिष्कार करने के लिए भी पीसीबी ने पाइक्राफ्ट से माफी की मांग रख दी थी. पीसीबी ने माफी का वीडियो भी शेयर किया था और मुकाबले में 1 घंटे से भी ज्यादा की देरी देखने को मिली थी. हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के बाद दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में पाकिस्तान की टीम अपने तीन घंटे के प्रशिक्षण सत्र में भाग लेगी.

क्यों रद्द हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ?

यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान भारत के खिलाफ हार के बाद हैंड शेक के मुद्दे को खींचता नजर आया था. पीसीबी ने आईसीसी से मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग रख दी थी. लेकिन आईसीसी ने इस डिमांड को खारिज किया था. जिसके बाद यूएई के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई थी. लेकिन भारत के खिलाफ सुपर-4 के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का कारण अभी तक पता नहीं चला है.

ये भी पढे़ं... IND W vs AUS W: 1 रन से इतिहास रचने से चूकी ऑस्ट्रेलिया, 412 रन बनाकर भी रहेगी ये कसक

पाइक्राफ्ट रहेंगे मैच रेफरी

21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे को टक्कर देंगी. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने 7 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी. इस बार भी मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ही होंगे. देखना होगा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर एक बार फिर आवाज उठाता है या बिना कंट्रोवर्सी के ही मैच शुरू होगा. मैच से पहले सूर्यकुुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैंस को रोमांचक मैच का वादा करते दिखे.

India vs Pakistan

