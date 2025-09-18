हैंडशेक विवाद के बीच पाकिस्तान की एक और करतूत आई सामने, PCB पर लगे करप्शन के आरोप
हैंडशेक विवाद के बीच पाकिस्तान की एक और करतूत आई सामने, PCB पर लगे करप्शन के आरोप

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. पहले भारत के खिलाफ खेले गए मैच में हैंडशेक मामले में लगातार विवादों से घिरी हुई थी. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अतीक-उज-जमान ने PCB पर पाक टीम को घटिया क्रिकेट किट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:10 PM IST
Pakistan cricket board (PCB)
Pakistan cricket board (PCB)

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. पहले भारत के खिलाफ खेले गए मैच में हैंडशेक मामले में लगातार विवादों से घिरी हुई थी. अब पाकिस्तान की टीम को लेकर एक और मामला सामने आ रहा है. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अतीक-उज-जमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमकर लताड़ा है. उन्होंने PCB पर पाक टीम को घटिया क्रिकेट किट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

पूर्व खिलाड़ी ने लगाए गंभीर आरोप
अतीक-उज-जमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा पाकिस्तान की टीम को इतनी लो क्वालिटी की जर्सी मिली है कि खिलाड़ी मैच के दौरान पसीने से लतपत हो जाते हैं. वह यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा, " जब जर्सी का टेंडर रिश्तेदार और दोस्तों को दिया जाएगा तो यही हश्र होगा" खिलाड़ी पसीने में भीगकर भाग रहे हैं करप्शन से ज्यादा पसीना टपक रहा है. उन्होंने भारत और अन्य देशों की जर्सी की तारीफ करते हुए बोले और देशों के खिलाड़ी ड्राई जर्सी पहन रहे हैं जबकि पाक खिलाड़ियों को घटिया जर्सी दी गई है.

बैटिंग ने बढ़ाई चिंता
यूएई के खिलाफ मैच जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा ने पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी को लेकर चिंता जताई है.  उन्होंने मिडिल ऑर्डर की खामियों को माना है और कहा, " हमने अभी तक का काम तो पूरा कर लिया, लेकिन बीच के ओवर्स में हमसे अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो पाती है. अगर हम सही से खेलें तो हमारी टीम का स्कोर 170- 180 जाए. शाहीन एक मैच विनर हैं उनकी बैटिंग भी काफी सुधरी है. अबरार अहमद भी बल्लेबाजी में शानदार रहे हैं और उन्होंने हमें मैचों में वापसी दिलाई है."

ये भी पढ़ें: 6, 6, 6, 6, 6...रेगिस्तान में आई छक्कों की आंधी, रिकॉर्ड फिफ्टी से 40 साल के नबी ने मचाई खलबली

 

21 को होगी महाजंग
पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है. जहां सैम अयूब टूर्नामेंट में अभी तक लगातार 3 बार खाता भी नहीं खोल सके हैं. ऐसे में टीम को भारत के खिलाफ होने वाले सुपर 4 से पहले अपने बल्लेबाजी क्रम को सुधारना होगा. 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बार ऐतिहासिक भिड़ंत होनी है. सुपर 4 में जीतने वाली टीम सीधा एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएगी.

