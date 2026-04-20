PCB का फर्जी बैन... KKR प्लेयर के मैनेजर ने खोला पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा- कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं..

IPL 2026: जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्लेसिंग मुजरबानी के पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा तूल पकड़ रहा है. पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर और आईपीएल में शामिल होने के लिए मुजरबानी पर 2 साल का बैन लगा दिया था. जिसके बाद मुजरबानी के मैनेजर ने पीसीबी का काला चिट्ठा खोल दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माना कि PSL में खेलने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा गया था, लेकिन एक पक्का ज़ुबानी समझौता हुआ था. पीसीबी ने मुजरबानी पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है.

नीलामी का हिस्सा नहीं थे मुजरबानी

मुजरबानी के मैनेजर रॉब हम्फ्रीज ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस बैन को लेकर PCB की जमकर आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि उनके क्लाइंट ने न तो PSL खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा लिया और न ही इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. हम्फ्रीज़ ने कहा कि यह बैन बहुत गलत था. पीसीबी ने जुबानी समझौते का दावा ठोकते हुए मुजरबानी पर बैन ठोक दिया.

NOC लिए नहीं किया था आवेदन

हम्फ्रीज ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बातचीत शुरू होने के बाद उन्होंने यह साफ कर दिया था कि जब तक उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वे जिम्बाब्वे क्रिकेट से NOC के लिए आवेदन नहीं कर सकते. हम्फ्रीज़ के बयान में कहा गया, 'हम पिछले छह हफ़्तों से सार्वजनिक तौर पर चुप रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान सुपर लीग/पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और ज्यादा दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहते थे, जितनी उन्होंने पहले ही अपने लिए पैदा कर ली थी.'

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इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया था कॉन्टैक्ट

'13 फरवरी को, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ब्लेसिंग से 2026 PSL में खेलने के मौके के बारे में संपर्क किया. यह डील जिम्बाब्वे क्रिकेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने की शर्त पर तय हुई थी. PSL से कॉन्ट्रैक्ट मिले बिना NOC नहीं मिल सकती. इस्लामाबाद यूनाइटेड/PSL ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को इस साइनिंग के बारे में बताया.' हम्फ्रीज ने PCB से आगे आग्रह किया कि वे शालीनता से बैन हटा लें और अपनी तरफ से हुई एक प्रशासनिक गलती के कारण पैदा हुई इस स्थिति को स्वीकार कर लें.