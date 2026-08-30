'इमरान खान की कैद पर चुप रहो...', पीसीबी ने लगाई जुबान पर पाबंदी, इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम को सख्त फरमान

England vs Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे अपने खिलाड़ियों को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान की कैद के मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी न करने की सलाह दी है. यह कदम तब उठाया गया जब ब्रिटिश मीडिया ने कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इमरान की जेल की सजा पर बयान देने के लिए उकसाने की कोशिश की थी. हालांकि, अब तक इंग्लैंड दौरे पर बाबर आजम या उनके किसी खिलाड़ी ने कोई बयान पूर्व कप्तान को लेकर नहीं दिया है.
यह मामला तब और गरमा गया जब लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन लंच ब्रेक के दौरान 'स्काई स्पोर्ट्स' ने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू प्रसारित कर दिया. इस इंटरव्यू के बाद मैदान के बाहर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. 73 वर्षीय इमरान खान साल 2023 से भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. उनकी लगातार हिरासत और बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर उनके परिवार के साथ-साथ कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने भी चिंता जताते हुए प्रशासन की आलोचना की है.
पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच सरफराज अहमद से भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या खिलाड़ियों ने माइक एथर्टन को दिए गए इमरान खान के बेटों (कासिम और सुलेमान) के इंटरव्यू को देखा है. इस पर सरफराज ने पत्रकारों को बताया कि खिलाड़ी उस वक्त लंच कर रहे थे और उन्होंने इसे नहीं देखा. जब एक रिपोर्टर ने उनसे उन खबरों के बारे में पूछा जिनमें कहा गया था कि पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स द्वारा इंटरव्यू दिखाए जाने पर लंच के बाद टीम को मैदान पर न भेजने की धमकी दी थी, तो सरफराज ने जवाब दिया, ''नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम सब लंच कर रहे थे.''
इन दिनों अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अन्य देशों के क्रिकेटरों की ओर से भी अडियाला जेल में बंद इमरान खान के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग तेजी से उठ रही है. इसके साथ ही उनके पूर्व साथी खिलाड़ी और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने भी इमरान खान को एक बेहद ईमानदार इंसान बताते हुए अधिकारियों से उन्हें रिहा करने की भावुक अपील की है.
पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड स्काई स्पोर्ट्स के इस इंटरव्यू से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि यह पूरी तरह से राजनीतिक था. हालांकि, 2 सितंबर को प्रिंस चार्ल्स द्वारा टीम के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह और यूनाइटेड किंगडम (UK) के साथ मौजूदा राजनयिक संबंधों को देखते हुए बोर्ड ने इस विवाद को लंबा न खींचने और सीरीज को जारी रखने का फैसला किया.