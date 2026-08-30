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'इमरान खान की कैद पर चुप रहो...', पीसीबी ने लगाई जुबान पर पाबंदी, इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम को सख्त फरमान

England vs Pakistan: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने खिलाड़ियों को इमरान खान की कैद पर टिप्पणी करने से मना किया है. स्काई स्पोर्ट्स पर इमरान के बेटों के इंटरव्यू के बाद यह बड़ा विवाद सामने आया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 30, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:47 PM IST
'इमरान खान की कैद पर चुप रहो...', पीसीबी ने लगाई जुबान पर पाबंदी, इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम को सख्त फरमान
Image Credit: इमरान खान और बाबर आजम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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