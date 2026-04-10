PCB के झूठ का पर्दाफाश... PSL में इस्लामाबाद वेन्यू की इनसाइड स्टोरी, नकवी ने समझाया पूरा षड्यंत्र

PSL: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) बिना दर्शकों के सिर्फ दो वेन्यू पर आयोजित किया गया. इसका ऐलान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किया था. इसके पीछे की वजह उस दौरान ईधन की कमी बताई गई थी, लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक अली नकवी ने किया है. उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने ये साजिश क्यों रची. उन्होंने एक्स पर अली नकवी ने इस फैसले को वैश्विक कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका से जोड़ा.

क्या बोले नकवी?

अली नकवी ने कहा, 'प्रिय PSL प्रशंसकों, ईरान संघर्ष-विराम और उसमें पाकिस्तान की अहम भूमिका के बारे में हालिया घोषणाओं से अब यह साफ हो गया है कि इस सीजन में स्टेडियमों में दर्शकों को आने की इजाजत क्यों नहीं दी गई. पिंडी में मैच न करवाना पूरी तरह से सही फैसला था, इस्लामाबाद को साफतौर पर संवेदनशील संघर्ष-विराम वार्ताओं के लिए चुना गया था. समय की अनिश्चितता को देखते हुए लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से लचीलेपन की जरूरत थी.'

पाकिस्तान के फैसले का सपोर्ट

उन्होंने आगे कहा, 'इसी तरह, दूसरे शहरों में बड़ी संख्या में दर्शकों को आने की इजाजत देने से सुरक्षा के जरूरी संसाधन इस कहीं ज्यादा अहम राष्ट्रीय और वैश्विक मिशन से हट जाते. जब मनोरंजन और वैश्विक शांति स्थापित करने में मदद करने के बीच किसी एक को चुनने की नौबत आई, तो मेरा मानना ​​है कि हर पाकिस्तानी ने बिल्कुल यही फ़ैसला किया होता.'

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6 वेन्यू पर होना था PSL

PSL 2026 के आयोजन छह वेन्यू पर होना था, लेकिन लेकिन इसे घटाकर 2 कर दिया गया. सभी मैच लाहौर और कराची में खेले जा रहे हैं. अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होने वाला उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया था. हालांकि, अब संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान चौधरी बना नजर आ रहा है. इसके बाद पाकिस्तान वाहवाही लूटने में लगातार जुटा हुआ है.