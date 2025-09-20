'ICC और एशिया कप जाए भाड़ में... चलो BOYCOTT करते हैं', पाकिस्तान में हो रही थी गहरी साजिश, अब हुआ खुलासा

एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान बनाम यूएई मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. अचानक खबरें आई कि एशिया कप 2025 से पाकिस्तान अपना नाम वापस ले रहा है. यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 14 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इस घटना से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) नाराज हो गया था और उसने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए भी कह दिया था और साथ ही एशिया कप 2025 का बहिष्कार करने की भी धमकी दी थी.

पाकिस्तान में हो रही थी गहरी साजिश

17 सितंबर को पाकिस्तान बनाम यूएई मैच से पहले यह ड्रामा तब चरम पर पहुंच गया था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने खिलाड़ियों को स्टेडियम न भेजने को कहा था, क्योंकि उस मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी थे. पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 से हटने के बेहद करीब थी, लेकिन तब अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने नरम रुख अपनाया और मैच देरी से शुरू हुआ. उस दौरान पाकिस्तान में PCB की मीटिंग में क्या-क्या हुआ, इसका खुलासा नजम सेठी ने किया है. नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पूर्व अध्यक्ष हैं.

'बहिष्कार करने का फैसला हो चुका था'

नजम सेठी ने समा टीवी पर कहा, 'फैसला पहले ही हो चुका था. माहौल ऐसा था कि 'जनता के दबाव में, चलो बहिष्कार करते हैं. एशिया कप जाए भाड़ में, आईसीसी जाए भाड़ में.' मेरा रवैया हमेशा से यही रहा है कि आपको कानूनी सीमाओं में रहना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मैदान नहीं छोड़ना चाहिए. जब ​​मुझे बुलाया गया, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, 'मत ​​जाओ, उनका (मोहसिन नकवी) समर्थन मत करो.' मैं मोहसिन नकवी का समर्थन करने नहीं गया था. मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद करने गया था.'

पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो जाता

नजम सेठी ने कहा, 'अगर उनकी कोशिश कामयाब हो जाती, तो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो जाता. एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) हम पर बैन लगा सकती थी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) हमें दंड दे सकती थी. विदेशी खिलाड़ी PSL में खेलने से इनकार कर सकते थे और हमें ACC के प्रसारण अधिकारों में 1.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता था. यह PCB के लिए अस्तित्व का संकट होता.'

ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने किया ड्रामे का अंत

PCB ने बुधवार 17 सितंबर को काफी हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यूएई के खिलाफ एशिया कप मैच के लिए मैदान में उतर दिया, लेकिन इससे पहले मैच में देरी हुई. दावा किया गया था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने उनसे माफी मांगी है, पाकिस्तान द्वारा बार-बार हटाने की मांग के बावजूद आईसीसी ने बरकरार रखा था. आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में पीसीबी अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी को बताया कि पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी बने रहेंगे. आईसीसी ने कहा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सभी नियमों का पालन किया है और वे इस पद पर बने रहेंगे. बता दें कि पीसीबी ने आरोप लगाया था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से मना किया था और दोनों कप्तानों को टीम शीट न बदलने के लिए कहा था.