टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का एक और ड्रामा, टूर्नामेंट में खेलने पर अचानक पैदा किया सस्पेंस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान का एक और ड्रामा सामने आया है. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में खेलने को लेकर अचानक सस्पेंस पैदा कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम की किट लॉन्च करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, एक न्यूज रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि यह किट शनिवार को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल से पहले लॉन्च की जानी थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अब इस इवेंट को कैंसिल कर दिया है और यह साफ नहीं है कि यह कब होगा.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का एक और ड्रामा

सूत्रों ने टेलीकॉमएशिया को बताया, 'आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल के टॉस के बाद लॉन्च की जानी थी, लेकिन इसे कुछ कारणों से कैंसिल कर दिया गया है.' इससे भारत और श्रीलंका द्वारा मिलकर होस्ट किए जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी को लेकर संदेह और बढ़ गया है, क्योंकि बांग्लादेश को इवेंट से बाहर किए जाने के विरोध में ऐसा किया जा रहा है.

टूर्नामेंट में खेलने पर अचानक पैदा किया सस्पेंस

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, 'पाकिस्तान टीम को सोमवार सुबह ऑस्ट्रेलिया के साथ उसी एयर लंका फ्लाइट से कोलंबो जाना है, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है.' अगर पाकिस्तान इस इवेंट से हटता है तो उसे भारी वित्तीय नुकसान होगा क्योंकि वे पहले से ही श्रीलंका के न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है. कई मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी बोर्ड के वर्ल्ड कप से हटने के फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने प्लान पर अड़े हुए हैं.

मोहसिन नकवी की नौटंकी जारी

मोहसिन नकवी ने हाल ही में इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की है और सलाह ली है. सूत्रों ने टेलीकॉमएशिया को बताया, 'पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए लेगी, शायद सोमवार को.' पिछले हफ्ते, नकवी ने टीम की भागीदारी पर सलाह लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात की थी.

अंतिम फैसला कब लिया जाएगा?

मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि अंतिम फैसला शुक्रवार या सोमवार को लिया जाएगा. यह गतिरोध तब शुरू हुआ जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश की अपने मैच को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग को खारिज कर दिया. आईसीसी ने भारत में सुरक्षा का एक स्वतंत्र रिव्यू किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बताया कि उसके संदेह निराधार थे. BCB आईसीसी द्वारा तय समय सीमा के अंदर टीम की भागीदारी की पुष्टि करने में विफल रहा और बाद में उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.