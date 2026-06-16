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PCB का नया ड्रामा: अब इंसान नहीं, कंप्यूटर तय करेगा बाबर आजम की औकात! पाकिस्तान में मचा बवाल

PCB Central Contracts: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए डेटा-आधारित 'फॉर्मेट-ट्रैक्स' सिस्टम पेश किया है. अब खिलाड़ियों के अनुबंध का फैसला 85% डेटा और आंकड़ों पर आधारित होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 16, 2026, 01:55 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:55 AM IST
PCB का नया ड्रामा: अब इंसान नहीं, कंप्यूटर तय करेगा बाबर आजम की औकात! पाकिस्तान में मचा बवाल
Image Credit: मोहसिन नकवी और बाबर आजम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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