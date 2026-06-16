PCB Central Contracts: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने घोषणा की है कि बोर्ड पारंपरिक अनुबंध श्रेणियों को खत्म कर इसकी जगह एक नया सिस्टम ला रहा है. यह नया सिस्टम तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) के विशेषज्ञों के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करने की कोशिश करेगा. अब खिलाड़ियों के अनुबंध से जुड़े 85% फैसले डेटा और एनालिटिक्स पर आधारित होंगे, जिससे चयन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम हो जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों की औकात कंप्यूटर तय करेगा.
लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नकवी ने बताया कि पुराने सिस्टम में खिलाड़ियों को श्रेणियों (कैटेगरी) में रखने को लेकर हमेशा बहस होती थी और खिलाड़ी भी अपनी रैंकिंग से नाखुश रहते थे. अब एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया गया है जो चयन को पारदर्शी बनाएगा. नकवी को भरोसा है कि इस नई प्रक्रिया के बाद कोई भी खिलाड़ी अपनी श्रेणी को लेकर आपत्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित होगी.
नए ढांचे के तहत, खिलाड़ियों को अब A से D तक की श्रेणियों के बजाय "फॉर्मेट ट्रैक्स" में बांटा जाएगा. टेस्ट विशेषज्ञों को ट्रैक A में रखा जाएगा, जबकि टेस्ट और वनडे दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक AB दिया जाएगा. इसी तरह, सफेद गेंद (वनडे और टी20) के विशेषज्ञों के लिए ट्रैक BC और सिर्फ टी20 विशेषज्ञों के लिए ट्रैक D अनुबंध तय किए गए हैं.
इस नए मॉडल में ट्रैक D वाले खिलाड़ियों को दुनिया भर की टी20 लीग खेलने की अधिक आजादी दी जाएगी. हालांकि, टेस्ट विशेषज्ञों (ट्रैक A) पर सबसे अधिक पाबंदियां होंगी, लेकिन बोर्ड उन्हें सबसे अधिक वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करेगा. इसका उद्देश्य टेस्ट क्रिकेट के महत्व को बनाए रखना और टेस्ट विशेषज्ञों के करियर को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाना है. इन खिलाड़ियों को विदेशी रेड-बॉल प्रथम श्रेणी प्रतियोगिताओं में खेलने की अनुमति भी दी जाएगी.
एक दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड यह जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा कि किस खिलाड़ी को किस ट्रैक में रखा गया है या किस ट्रैक में कुल कितने खिलाड़ी शामिल हैं. हालांकि पीसीबी के पास खिलाड़ियों को विदेशी लीगों के लिए अनुमति देने या चयन करने के आंतरिक दिशानिर्देश होंगे, लेकिन जनता को यह नहीं पता चलेगा कि बोर्ड आधिकारिक तौर पर किसे किस फॉर्मेट का विशेषज्ञ मानता है.
सफेद गेंद के कोच माइक हेसन ने इस ढांचे की सराहना करते हुए इसे प्रभावशाली बताया है. उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के अन्य देश टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं पीसीबी ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जो हर चीज का ध्यान रखता है. यह सिस्टम टी20 खिलाड़ियों को दुनिया भर में खेलने और सीखने का मौका भी देता है. बता दें कि यह नया डेटा-संचालित सिस्टम पिछले एक साल से घरेलू स्तर पर लागू है.