नौटंकी पर उतरा पाकिस्तान, ICC को ब्लैकमेल करने की कोशिश, IND vs PAK मैच से पहले मोहसिन नकवी की 3 शर्तें

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने ICC की चेतावनी के बावजूद हाल ही में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था. यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए तीन बड़ी मांगें रखी हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 09, 2026, 09:58 AM IST
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने ICC की चेतावनी के बावजूद हाल ही में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था. यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए तीन बड़ी मांगें रखी हैं.

IND vs PAK मैच से पहले मोहसिन नकवी की 3 शर्तें

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को लाहौर में ICC अधिकारियों के साथ एक बैठक में विवाद को खत्म करने के लिए तीन मांगें रखीं हैं. पहली शर्त ये है कि बांग्लादेश के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा होना चाहिए. दूसरी शर्त ये है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद बांग्लादेश के लिए हिस्सेदारी फीस, तीसरी शर्त ये है कि भविष्य में ICC इवेंट के लिए मेजबानी का अधिकार.

नीचता पर उतरा पाकिस्तान

सूत्रों ने यह भी बताया कि जहां कुछ PCB अधिकारी 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला मैच खेलने के लिए तैयार हैं, वहीं बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मामले पर सहयोग नहीं कर रहे हैं. मोहसिन नकवी सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं, ताकि आखिरी फैसला लेने से पहले एक बार फिर उनसे सलाह ली जा सके.

पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भी बात की

पिछले महीने ICC ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से हटा दिया था. ICC के इस आश्वासन के बावजूद कि बांग्लादेशी टीम को कोई पक्का खतरा नहीं था, BCB अपने रुख पर कायम रहा, जिससे ICC को उसकी जगह स्कॉटलैंड को लेना पड़ा. पाकिस्तान ने तब से बांग्लादेश का साथ दिया है. ICC मीटिंग के अलावा, नकवी और PCB के दूसरे अधिकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चीफ अमीनुल इस्लाम बुलबुल के साथ इस गतिरोध के बारे में बातचीत की.

टी20 वर्ल्ड कप में उलटफेर से बचा पाकिस्तान

ICC द्वारा यह पूछे जाने के बाद कि फोर्स मेज्योर क्लॉज खेलने से इनकार को कैसे सही ठहरा सकता है, खासकर जब PCB ने जिम्मेदारी अपनी सरकार पर डालने की कोशिश की थी. यह विवाद तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने देश की अंतरिम सरकार के समर्थन से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी नेशनल टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया. इस बीच, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ एक बड़े खतरे से बचते हुए शनिवार को कोलंबो में डच टीम को तीन विकेट से हरा दिया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

