पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर अचानक लगा दो साल का बैन! जानिए किस बात को लेकर खड़ा हुआ विवाद

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक तगड़ा एक्शन लेते हुए कुछ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर दो साल का बैन लगाया है. दरअसल, कुछ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मंजूरी के बिना ही जाम्बिया टी20 लीग में हिस्सा लिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी क्रिकेटर्स पर दो साल का बैन लगाया है. बता दें कि पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स जाम्बिया में एक ऐसी टी20 लीग में खेले थे, जिसके लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली थी. बताया जा रहा है कि उन्हें पूरा पेमेंट नहीं मिला और अब उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दो साल का बैन लगाया है.
पाकिस्तान के ये सभी खिलाड़ी 'एशियन लेजेंड्स लीग' में हिस्सा लेने लुसाका गए थे, जिसका प्रमोशन पिछले महीने किया गया था. इसमें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज, विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल और ऑलराउंडर सोहेल तनवीर जैसे खिलाड़ी शामिल थे. भारत के अंबाती रायडू को भी इसमें हिस्सा लेना था, लेकिन टूर्नामेंट को मंजूरी न मिलने की बात पता चलने पर वे बिना खेले ही जाम्बिया से लौट आए. लुसाका T20 लीग, जिसमें एशियन स्टार्स, पाकिस्तान पैंथर्स, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें शामिल थीं, 2 अगस्त को शुरू होने वाली थी.
खिलाड़ियों के करीबी एक सूत्र ने बताया कि मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, सोहेल तनवीर और जाहिद महमूद ने टूर्नामेंट के बारे में जानकारी मांगी थी, तब उन्हें पता चला कि इसे जाम्बिया क्रिकेट यूनियन (ZCU) से मंजूरी नहीं मिली है. सूत्र ने बताया कि इसके बाद जाम्बिया क्रिकेट यूनियन (ZCU) ने एक बयान जारी कर साफ किया कि लीग को कोई मंजूरी, अप्रूवल या समर्थन नहीं मिला था. इसके बाद, अंबाती रायडू समेत कुछ खिलाड़ियों ने बिना हिस्सा लिए ही लौटने का फैसला किया.
खबर है कि कई इंटरनेशनल खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ लुसाका में फंस गए थे, क्योंकि यात्रा के इंतजामों का पेमेंट नहीं हो पाया था. इसके बाद कई क्रिकेट बोर्ड्स से मिलकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की मांग उठी. इमरान नजीर, तौफीक उमर, यासिर शाह, हसन रजा, राहत अली, मोहम्मद इरफान, यासिर बट, अबरार हुसैन और राणा अनवर उन पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्होंने कुछ मैच खेले थे. बाद में जाम्बिया क्रिकेट यूनियन (ZCU) के दखल के बाद टूर्नामेंट रोक दिया गया. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ऑर्गनाइजर्स ब्रॉडकास्ट एग्रीमेंट फाइनल नहीं कर पाए थे. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों के एशियन लेजेंड्स लीग में हिस्सा लेने की बात पता चलने पर PCB ने दो साल के बैन का ऐलान किया. बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ियों ने जरूरी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) नहीं लिए थे.
एक खिलाड़ी ने नाम न बताने की शर्त पर माना कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेना एक गलती थी और आरोप लगाया कि एजेंट्स ने उन्हें गुमराह किया था. खिलाड़ी ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि लीग को जाम्बिया क्रिकेट यूनियन (ZCU) से मंजूरी मिली है और उन्हें अच्छी-खासी रकम मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कथित तौर पर पेमेंट न होने के कारण एक होटल ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया और बाद में एयरपोर्ट पर भी मुश्किलें आईं. खिलाड़ी के मुताबिक, क्रिकेटर्स बिना पैसे के ही लौट आए और अब उन्हें बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.
खिलाड़ी ने कहा, 'यह स्थिति सभी खिलाड़ियों के लिए एक झटका है, क्योंकि वे वहां अच्छे पैसे कमाने गए थे, जो उन्हें नहीं मिले. इसके बजाय उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कड़ी सजा मिली है.' सूत्रों का कहना है कि कुछ खिलाड़ी मिलकर PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से बात करने और नरमी बरतने की अपील करने की योजना बना रहे हैं. उनका तर्क है कि क्रिकेट ही उनकी कमाई का मुख्य जरिया है और दो साल के बैन से उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है.
कामरान अकमल ने सार्वजनिक रूप से अपने साथियों का समर्थन किया है और PCB से सजा पर फिर से विचार करने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया था और उन पर ऐसा कोई बैन नहीं लगाया गया था. उन्होंने कहा कि PCB को सजा की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों की आजीविका क्रिकेट पर निर्भर करती है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही T20 फ्रैंचाइजी लीगों को लेकर चिंतित है. फ्रैंचाइजी क्रिकेट के विकास की निगरानी करने और इंटरनेशनल कैलेंडर के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए, ICC ने एक विशेष 'फ्रैंचाइजी लीग्स कमेटी' बनाई है. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है.