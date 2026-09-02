'दुनिया हंस रही है हम पर...' पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों पर क्यों गिरी गाज? चीफ सेलेक्टर ने कर दिया पर्दाफाश

आकिब जावेद ने बाबर आजम और सरफराज अहमद की क्लास लगाते हुए आहे कहा कि हमारे टॉप सात खिलाड़ियों में कोई भी बल्लेबाज़ गेंदबाजी नहीं कर सकता है. हमें एक ऑलराउंडर को शामिल करना चाहिए था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उबैद शाह को टीम में लाया जाए, जो लगभग 140 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. एक तेज गेंदबाज आपके अटैक का पूरा समीकरण बदल देता है. मैं सलमान आगा को बाहर करने का फैसला समझ सकता हूं क्योंकि वो फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन रिजवान की जगह गाजी गोरी को (विकेटकीपर के तौर पर) खिलाना चाहिए था. जब मैनेजमेंट कड़े फ़ैसले लेने में नाकाम रहता है, तो कार्रवाई करनी पड़ती है. हम पहले ही सीरीज हार चुके हैं और दुनिया हम पर हंस रही है क्योंकि हम मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं.