मरियम नवाज पर टिप्पणी पड़ी भारी... पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर पर बड़ी कार्रवाई, लगा करोड़ों का जुर्माना

Naseem Shah vs Maryam Nawaz: पाकिस्तान क्रिकेट में रोज नए-नए विवाद सामने आते रहते हैं. वहां की क्रिकेट का विवादों से गहरा नाता रहा है. पाकिस्तान सुपर लीग के मौजूदा सीजन के दौरान बॉल टेम्परिंग और होटल में गेस्ट को बुलाने पर बवाल मचा हुआ है. अब स्टार तेज गेंदबाज नसीम शाह के कमेंट ने सबको परेशान कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है. नसीम पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा है.

पीसीबी ने नसीम शाह पर 72,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के उद्घाटन मैच में एक वरिष्ठ राजनेता की उपस्थिति की आलोचना की थी. यह टूर्नामेंट पिछले हफ्ते सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय तनाव के चलते बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुआ था.

क्या था वह 'रानी' वाला विवादास्पद ट्वीट?

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विवाद की शुरुआत तब हुई जब पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उद्घाटन मैच के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. उन्हें टूर्नामेंट की आठ फ्रेंचाइजी के अधिकारियों और खिलाड़ियों से मिलवाया गया. इस पर नसीम शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज की उपस्थिति पर कटाक्ष करते हुए लिखा, ''उनके साथ लॉर्ड्स में किसी रानी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?'' हालांकि, विवाद बढ़ता देख उन्होंने जल्द ही पोस्ट डिलीट कर दी और दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था.

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पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन पर क्या कड़ा रुख अपनाया?

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीसीबी ने नसीम शाह को नोटिस जारी किया. बोर्ड का कहना है कि नसीम ने अपने केंद्रीय अनुबंध की शर्तों के साथ-साथ मीडिया नीति और नियमों का उल्लंघन किया है. नसीम शाह सोमवार को लाहौर में तीन सदस्यीय अनुशासन समिति के सामने पेश हुए और अपनी गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी. पीसीबी ने यह भी स्पष्ट किया कि नसीम के सोशल मीडिया सलाहकार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और उसे पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में किसी भी खिलाड़ी के साथ काम करने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.

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पाकिस्तान क्रिकेट में राजनीति और जुर्माने का पुराना नाता

नसीम शाह अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने राजनीतिक कारणों से सजा भुगती है. पिछले साल ऑलराउंडर आमिर जमाल पर 4,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उन्होंने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में एक नारा प्रदर्शित किया था. नसीम शाह इस समय पीएसएल की नई फ्रेंचाइजी 'रावलपिंडी पिंडीज' के लिए खेल रहे हैं. मैदान पर भी उनके लिए समय कठिन चल रहा है. पेशावर जाल्मी के खिलाफ मैच में उन्होंने 51 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं ले सके. नसीम ने अब तक पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट, 34 वनडे और 37 टी20 मैचों में कुल 152 विकेट लिए हैं.