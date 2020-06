युवराज_सिंह_माफी_मांगो, जानिए ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हो रहा है ये हैशटैग

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को लेकर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड. इसके जरिए युवराज सिंह से माफी मांगने को कहा जा रहा है. इसकी वजह ये है कि टीम इंडिया को ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान युवराज ने एक जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. युवराज ने गेंदबाज युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) का मजाक उड़ाते हुए एक कुछ ऐसा कह दिया जिससे खास समाज के लोग नाराज हो गए. रोहित शर्मा भी चहल के टिकटॉक वीडियो का मजाक बना रहे थे, लेकिन उन्होंने युवी की तरह विवादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया.

The word Yuvraj used for chahal was wrong.

Yuvraj said 'bhangi' to chahal in live with rohit sharma

युवराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और टि्वटर पर #युवराज_सिंह_माफी_मांगो ट्रेंड कर रहा है. अफरीदी फाउंडेशन को आर्थिक मदद करने के बाद से ही युवराज सिंह सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर भी. अब इस घटना के बाद उन्हें बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया है. कई लोग युवी देशद्रोही तक बता रहे हैं.

प्रतीक नाम के एक यूजर ने लिखा है कि, 'हमारे देश में हर सेलीब्रिटी जातिवाद से भरा हुआ है कुछ सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा करते हैं तो कुछ गलती से अपनी पोल खोल देते हैं. गलती से युवराज सिंह ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, और वो है जातिवाद का.'

By mistakenly @YUVSTRONG12 has revealed his true face to us. i.e Casteist face ! #युवराज_सिंह_माफी_मांगो

Some show it publicly & others reveal it by mistake !

Every celebrity in our country is filled with casteism.

अजय नाम के यूजर ने लिखा है, 'मैं युवरज का फैन था, क्योंकि वो एक महान क्रिकेटर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक जातिवादी व्यक्ति हैं, मुझे खुद पर शर्म आ रही है,'

I was a fan of @YUVSTRONG12 because he was one of the greatest cricketer but I was unaware that he was a casteist person.

I really ashamed myself that I followed a casteist brut like you !

Be a man & say sorry for your casteist comment.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो pic.twitter.com/IUVe7wh9wB

