अंपायर से बदतमीजी के बाद बुरे फंसे Shakib Al Hasan, लोगों ने दी ये सजा

नई दिल्‍ली: दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक बांग्‍लादेश के शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) अपने खराब बर्ताव के चलते एक नए विवाद में फंस गए हैं. ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान शाकिब मैदानी अंपायर से लड़ पड़े, इतना ही नहीं गुस्से में उन्होंने स्टंप तक उखाड़ डाले. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके ऊपर जमकर गुस्सा निकाला है.

मैच के दौरान शाकिब ने की बदतमीजी

दरअसल ढाका प्रीमियर लीग 2021 (DPL) में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और अभानी लिमिटेड के बीच एक मुकाबला खेला जा रहा है . इस मुकाबले में शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) एक बार नहीं दो बार गुस्से में अपना आपा खो बैठे. इस मैच में शाकिब गेंदबाजी करने उतरे और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने मुशफिकुर रहीम को चकमा देकर अंपायर से आउट की अपील की लेकिन अंपायर में मना कर दिया. जिसके बाद शाकिब गुस्से में आ गए और स्टंप पर लात मारी.

इतना ही नहीं शाकिब ने इसी मैच में एक बार फिर गुस्सा दिखाया, और अंपायर पर चिल्लाते हुए आए. जिसके बाद गुस्से में उन्होंने हाथों से स्टंप उखाड़ दिए और मैदान पर फेंक दिए. शाकिब का यह रवैया बेहद ही खराब था.

बुरी तरह भड़के फैंस

शाकिब (Shakib Al Hasan) के अंपायर से इस बुरे बर्ताव के लिए अब उन्हें ट्विटर पर लोगों से खूब खरी-खोटी सुननी पड़ रही है. लोग सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर लताड़ लगा रहे हैं. उनके इस बर्ताव पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है.

There is a serious harassment and bullying problem in Bangladesh cricket at all levels. The star players like Shakib and Mushfiq bully umpires and junior players and the top brass, Nazmul, bullies all and sundry. Very toxic work environment https://t.co/7vEPDq6OXu — Dweplea (@dweplea) June 11, 2021

One more... Shakib completely lost his cool. Twice in a single game. #DhakaLeague Such a shame! Words fell short to describe these... Chih... pic.twitter.com/iUDxbDHcXZ — Saif Hasnat (@saifhasnat) June 11, 2021

This is horrendous behaviour. Shakib Al Hasan should be given a significant ban for this. @ICC @BCBtigers https://t.co/HSxH85iWaU — Faruk Abdullah (@ffarukabdullah) June 11, 2021

Shakib AL Hasan has become bigger than the Game itself Twice in a Single game today he lost his cool, first disagreeing with Umpire's decision kicked the stumps and then again furiously uprooted the stumps in Dhaka Premier League #DPLT20 pic.twitter.com/kDPSEZVFvC — Abhijeet (@TheYorkerBall) June 11, 2021

शाकिब ने बाद में माफी मांगी

शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने ट्विटर पर इस घटना के लिए माफी मांगी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘प्रिय प्रशंसकों और शुभचिंतकों, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं जिन्हें आज के मैच में मेरे व्यवहार से दुख पहुंचा है. मेरे जैसे अनुभवी क्रिकेटर से यह बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है, लेकिन कभी-कभी मैच के तनावपूर्ण माहौल में ऐसा हो जाता है. मैं सभी टीमों, टूर्नामेंट में शामिल सभी अधिकारियों और आयोजन समिति से ऐसी गलती के लिए माफी मांगता हूं. मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में इस तरह का काम नहीं करूंगा. सब को प्यार’.