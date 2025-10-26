'परफॉर्म कर, वरना बाहर बैठा दूंगा', गंभीर की चेतावनी से 'तूफान' बना ये खिलाड़ी, सिडनी में तोड़कर रख की कंगारूओं की कमर

Sydney ODI AUS vs IND: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर खेला गया वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 9 विकेट से जीता. जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने करियर का 50वां इंटरनेशनल शतक ठोका और 121 रनों की यादगार पारी खेली. रोहित के अलावा एक और खिलाड़ी ने सिडनी में तूफान मचाया और कंगारू टीम की कमर तोड़कर रख दी. ये वही खिलाड़ी है, जिसे टीम इंडिया के होड कोच गौतम गंभीर का 'खास' कहकर ट्रोल किया जाता है. उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 बल्लेबाजों का शिकार किया.

सिडनी वनडे के बाद इस खिलाड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस खिलाड़ी को टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने चेतावनी दी थी कि 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बैठा दूंगा'. यहां जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षित राणा हैं, जिन्होंने सिडनी के मैदान पर आग उगलती गेंदबाजी का नजारा पेश किया और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया.

दवाब में थे हर्षित राणा

दरअसल, हर्षित राणा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज में पिछली परफॉर्मेंस को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, उन्हें पहले 2 मैचों में सिर्फ 2 विकेट मिले थे, लेकिन जब सिडनी में उन्होंने कहर बरपाया तो हर कोई उनका मुरीद बन गया. हर्षित ने अपने बचपन के कोच श्रवण कुमार को फोन पर बताया था कि कोच गंभीर से उन्हें ना सिर्फ डांट खाने मिली बल्कि टीम से बाहर होने की चेतावनी भी मिली. कोच श्रवण के साथ फोन पर बातचीत में राणा ने स्वीकार किया कि उन्हें काफी दबाव का सामना करना पड़ा था.

गंभीर की कड़क चेतावनी बनी टर्निंग पॉइंट

कोच शरवन ने खुलासा किया है कि हर्षित राणा को मैच से पहले टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बैठा दूंगा.' यह चेतावनी उनके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं थी. गंभीर की डांट और भरोसे ने इस 23 साल के तेज गेंदबाज के अंदर नई आग भर दी. हर्षित ने अपने बचपन के कोच श्रवण से फोन पर कहा था कि वह अब मैदान पर सबको जवाब देना चाहते हैं और सिडनी के मैदान पर उन्होंने वही किया. हर्षित राणा इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं. उन्होंने 3 मैचों में कुल 6 शिकार किए.

सिडनी में दिखा राणा का कहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में हर्षित राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट झटके. उनकी गति और बाउंस के आगे कंगारू बल्लेबाज टिक नहीं पाए. मैच में उन्होंने शानदार लय हासिल की और भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 236 रनों पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई. यह वही खिलाड़ी था, जिसकी टीम में जगह को लेकर सवाल उठ रहे थे. अर्शदीप सिंह के ऊपर उन्हें जगह दी गई थी, इसे लेकर लोगों ने कोच गौतम गंभीर को काफी ट्रोल भी किया था.

आलोचकों को दिया करारा जवाब

हर्षित राणा के पहले 2 मैच अच्छे नहीं गए थे. इसके बाद भी उन्हें अर्शदीप सिंह के ऊपर खिलाया गया. कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर सवाल खड़े किए थे. सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि हर्षित सिर्फ गौतम गंभीर के ‘खास’ होने की वजह से टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन राणा ने सिडनी में 4 विकेट लेकर अपने प्रदर्शन से सभी को चुप करा दिया. उनके कोच शरवन ने भी पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत पर निशाना साधते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद कुछ खिलाड़ी यूट्यूब चैनल चलाने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन एक युवा खिलाड़ी को इस तरह निशाना बनाना गलत है.

'गंभीर प्रतिभा को पहचानना जानते हैं'

हर्षित राणा के प्रदर्शन से उनके बचपन के कोच श्रवण बेहद खुश हैं. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में खुलासा करते हुए कहा कि मैंने हर्षित से बस इतना कहा, खुद पर भरोसा रखो. मुझे पता है कि कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि वो गंभीर के करीब हैं, लेकिन गंभीर प्रतिभा को पहचानना जानते हैं और उनका समर्थन करते हैं।.उन्होंने कई क्रिकेटरों का समर्थन किया है और उन्होंने अपनी टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने हर्षित को बुरी तरह डांटा भी था. उन्होंने उससे सीधे कहा था 'परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा, वो चाहे जो भी हो, सबको साफ संदेश देते हैं'.

