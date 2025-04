Pakistan: 'यहां आकर ढिंढोरा नहीं...', PSL से पहले बाबर आजम का फूटा गुस्सा, पाकिस्तानी आलोचकों पर बरसे

PSL 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरे दौर से गुजर रही है. घर में न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राएंगुलर सीरीज जीतने में नाकाम रहने के बाद टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी फेल हो गई. टूर्नामेंट में उसे न्यूजीलैंड और भारत ने हराया. बांग्लादेश के खिलाफ मैच रद्द हो गया. इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर टीम को टी20 और वनडे सीरीज में करारी हार मिली. अब वहां के खिलाड़ियों की नजर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में बेहतर प्रदर्शन करने पर हैं. इसमें एक टीम पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम हैं.

बाबर से पूछे गए तीखे सवाल

पीएसएल की शुरुआत 11 अप्रैल को होगी. टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और अन्य खिलाड़ियों से तीखे सवाल पूछे गए. एक पत्रकार ने पूछा कि क्या बाबर तभी बोलेंगे जब एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट 'खत्म' हो जाएगा? पत्रकार ने पूछा, ''मौजूदा टीम परफॉर्मेंस जो चल रहे हैं, किस दिन आप कुछ बोलेंगे? जिस दिन पूरी टीम खत्म हो जाएगी, तब आप बोलेंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है पाकिस्तान टीम में?''

बाबर आजम का जवाब

पत्रकार को जवाब देते हुए बाबर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में चल रही बातों पर टिप्पणी करना उनका काम नहीं है. उन्होंने कहा, ''जहां मुझे बोलना होगा, वहां मैं बोलता हूं. मैं मीडिया पर बैठकर नहीं बोलूंगा कि क्या करना चाहिए. मुझे जहां जो बोलना होता है मैं कमरे के अंदर बोल देता हूं. मैं यहां आकर ढिंढोरा नहीं पीटूंगा कि सोशल मीडिया में ये होनी चाहिए, ये मेरी जॉब नहीं है.''

Question: Will you speak on the current performance when the team is finished?

Babar Azam: I speak when I need to. Main yahan a kar dheendora nahi peetunga pic.twitter.com/sH8VZm7UiX

— junaiz (@dhillow_) April 10, 2025