BBL में मचाई तबाही, फिर 41 साल की उम्र में PSL डेब्यू, पीटर सिडल के नाम जुड़ा गजब का रिकॉर्ड

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के इस सीजन में एक खास रिकॉर्ड देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने मुल्तान सुल्तांस की ओर से अपना पहला मैच खेला. गद्दाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जैसे ही वह मैदान पर उतरे, वह पीएसएल के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए. 41 साल और 123 दिन की उम्र में पहला पीएसएल मैच खेलने वाले सिडल ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से यह दिखा दिया कि अनुभव और फिटनेस के दम पर उम्र कोई मायने नहीं रखती. उन्होंने टूर्नामेंट में डेब्यू करने के साथ-साथ पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी भी की है. पीएसएल में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की फेहरिस्त में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान का नाम शीर्ष पर है.

मिसबाह के बाद सिडल दूसरे खिलाड़ी

PSL के इतिहास में सिडल से ज्यादा उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह-उल-हक के नाम दर्ज है. इस मामले में सिडल ने ब्रैड हॉज और अजहर महमूद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है. टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की सूची इस तरह है, पीएसएल की शुरुआत आईपीएल से ठीक दो दिनों बाद हुई थी.

पहले मैच में शानदार गेंदबाजी

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तांस के लिए अपना पहला मैच खेला. मैदान पर उतरते ही उन्होंने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है. इस मुकाबले में सिडल ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए एक विकेट भी हासिल किया. उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा. उन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 29 रन दिए और एक सफलता अपने नाम की. पारी के दूसरे ही ओवर में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक बल्लेबाज को आउट कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई.

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पीएसल में कंगारूओं की धूम

गौरतलब है कि इससे पहले स्टीव स्मिथ पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. टूर्नामेंट की शुरआत से पहले सिक्योरिटी को लेकर भी काफी विवाद हुआ था. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर इस लीग में भाग लिया है. अब पीटर सीडल का पीएसएल में खेलना अपने आप में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की ओर से एक बड़ा कदम है.

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