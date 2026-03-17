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Hindi Newsक्रिकेटCricket Records: क्रिकेट मैदान पर बना अजूबा रिकॉर्ड, वर्ल्ड नंबर-2 ऑलराउंडर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास

Cricket Records: क्रिकेट मैदान पर बना अजूबा रिकॉर्ड, वर्ल्ड नंबर-2 ऑलराउंडर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचा इतिहास

Cricket Records: साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 177 न बनाए. उसके लिए ब्रिट्स ने 53 बनाए. अमेलिया केर और जेस केर ने 2-2 विकेट लिए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19.1 ओवर में 159 रनों पर ही सिमट गई.  केर ने एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी कोशिशें आखिरकार बेकार गईं. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:17 PM IST
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Cricket Records: न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने क्रिकेट मैदान पर इतिहास रच दिया. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार (17 मार्च) को हैमिल्टन के सेडन पार्क में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया. पांच टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. अमेलिया केर पूर्ण-सदस्य देश की ऐसी सबसे तेज क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्होंने महिला टी20 इंटरनेशनल में 1000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट लेने का दोहरा कारनामा किया है. 25 साल की अमेलिया ने अपने 94वें मैच में यह रिकॉर्ड बनाया.

कुल मिलाकर पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों को मिलाकर हांगकांग की महिला खिलाड़ी कैरी चान इस मुकाम तक पहुंचने वाली सबसे तेज खिलाड़ी बनी हुई हैं. उन्होंने 74 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है. बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 84 पारियों में ऐसा किया है. पूर्ण-सदस्य देशों के खिलाड़ियों में भारत की दीप्ति शर्मा, पाकिस्तान की निदा डार, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज भी इस खास लिस्ट का हिस्सा हैं. बता दें कि अमेलिया केर आईसीसी रैंकिंग में नंबर-2 महिला टी20 ऑलराउंडर हैं.

खास लिस्ट में अमेलिया केर का नाम

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न्यूजीलैंड के लिए अमेलिया केर ऐसा करने वाली तीसरी क्रिकेटर हैं. उनसे पहले महिला क्रिकेट में सोफी डिवाइन और पुरुष क्रिकेट में मिचेल सेंटनर ने ऐसा किया था. केर, डिवाइन के बाद महिला टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली न्यूजीलैंड की दूसरी गेंदबाज भी बन गई हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 4-0-29-2 का प्रदर्शन किया. उन्होंने सलामी बल्लेबाज सुने लुस और टैजमिन ब्रिट्स को आउट किया.

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अमेलिया केर की कोशिशें बेकार गईं

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 177 न बनाए. उसके लिए ब्रिट्स ने 53 बनाए. अमेलिया केर और जेस केर ने 2-2 विकेट लिए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19.1 ओवर में 159 रनों पर ही सिमट गई.  केर ने एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी कोशिशें आखिरकार बेकार गईं. न्यूजीलैंड की महिला टीम को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा. केर ने सिर्फ 18 गेंदों में तेजी से 32 रन बनाकर न्यूजीलैंड को मैच में बनाए रखा. उन्होंने 177.77 के स्ट्राइक रेट से छह चौके लगाए. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह बेहतरीन लय में दिखीं. हालांकि, सातवें ओवर में उनका विकेट गिरना मैच का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा.

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अमेलिया केर की कप्तानी में पहली हार

सोफी डिवाइन से कप्तानी संभालने के बाद न्यूजीलैंड की पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर अमेलिया केर को अपनी पहली हार का भी सामना करना पड़ा. उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को टी20 और वनडे दोनों सीरीज में 3-0 से हराया था. इसके बाद उसी लय को बरकरार रखते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 80 रन से जीत हासिल की थी. अब सीरीज का तीसरा मैच 20 मार्च को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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