शर्मनाक रिकॉर्ड: IPL इतिहास का फिसड्डी बल्लेबाज, तीन बार IPL मैच की पहली ही गेंद पर जीरो पर हुआ आउट

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ओपनिंग बल्लेबाज फिल साल्ट ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है, जिससे दुनिया का कोई भी बल्लेबाज बचना चाहेगा. फिल साल्ट राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनिंग करने उतरे, लेकिन यह बल्लेबाज पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गया. फिल साल्ट को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपना शिकार बनाया और 0 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. फिल साल्ट के नाम इसी के साथ ही IPL इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

IPL इतिहास का फिसड्डी बल्लेबाज

फिल साल्ट IPL के इतिहास में एक ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जो किसी मैच की पहली ही गेंद पर तीन बार जीरो पर आउट हुए हैं. भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल उन बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जो IPL में किसी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं. पार्थिव पटेल ने छह टीमों के लिए 139 IPL मैच खेले और IPL में 4 बार किसी पारी की पहली गेंद पर आउट हुए. इसके अलावा कुल 4 बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल और फिल साल्ट IPL में किसी पारी की पहली गेंद पर तीन बार जीरो पर आउट हुए हैं.

IPL में पारी की पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले क्रिकेटर्स

1. पार्थिव पटेल - 4 बार

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2. ड्वेन स्मिथ - 3 बार

3. पृथ्वी शॉ - 3 बार

4. केएल राहुल - 3 बार

5. फिल सॉल्ट - 3 बार

फिल सॉल्ट कब-कब हुए जीरो पर आउट

फिल सॉल्ट ने IPL में अपना पहला 'डक' 24 अप्रैल 2023 को दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में बनाया था. फिल सॉल्ट उस मैच में पारी की तीसरी ही गेंद पर आउट हो गए थे. 2 मई 2023 को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए मोहम्मद शमी ने मैच की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर दिया था. इसके बाद 8 अप्रैल 2024 को चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने भी मैच की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को 'गोल्डन डक' पर आउट कर दिया. फिल सॉल्ट उस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे.