अजूबा: T20I में 300+ रन... आधी रात बना असंभव रिकॉर्ड, बटलर-साल्ट के तूफान ने निकाली गेंदबाजों की जान
अजूबा: T20I में 300+ रन... आधी रात बना असंभव रिकॉर्ड, बटलर-साल्ट के तूफान ने निकाली गेंदबाजों की जान

ENG vs SA: इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टीम उसके ही घर में हावी होती दिख रही थी. वनडे सीरीज में अफ्रीका ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इसके बाद टी20 सीरीज में भी जीत के साथ आगाज किया. लेकिन करो या मरो के मुकाबले में इंग्लैंड ने अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अविश्वसनीय रिकॉर्ड बन गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:20 AM IST
बटलर साल्ट की तबाही

साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड के ओपनर मानों भूखे शेर की तरह अफ्रीकी बॉलर्स पर टूट पड़े. कभी जोस बटलर चौकों-छक्कों में डील करते तो कभी फिल साल्ट ने बल्ले से हल्ला मचाया. दोहरे अंदाज में गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी गई. बटलर ने महज 18 गेंद में फिफ्टी ठोकी जबकि साल्ट ने 19 गेंद में अर्धशतक ठोक डाला. 30 गेंद में 7 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत 83 रन ठोक बटलर आउट हुए, लेकिन साल्ट का बल्ला नहीं थमा. 

साल्ट ने ठोका शतक

फिल साल्ट ने महज 39 गेंद में सेंचुरी पूरी की और इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इसके बाद भी उन्होंने गेंदबाजों पर रहम नहीं किया. 60 गेंद में साल्ट ने 8 छक्कों और 15 चौकों वाली पारी के दम पर 141 की नाबाद पारी खेली. उन्होंने टीम को 300 का आंकड़ा पार कर 304 तक पहुंचा दिया. टी20 इतिहास का एक टीम के द्वारा यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ. 

टूटा भारत का रिकॉर्ड

दो टेस्ट प्लेइंग नेशन के बीच मुकाबले में 300 का आंकड़ा कभी पार नहीं हुआ है. इंग्लैंड ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा. साल 2024 में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन का पहाड़ खड़ा किया था. हालांकि, अब ये रिकॉर्ड चौथे नंबर पर खिसक गया है. आधी रात इंग्लैंड के चौकों-छक्कों के तूफान में अफ्रीकी गेंदबाजों की एक नहीं चली. इंग्लिश टीम ने महज 10 ओवर में ही 166 रन ठोक दिए थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

ENG vs SA

