Video: IPL 2026 का बेहतरीन कैच! हवा में उड़कर एक हाथ से लपका शिकार, 'सुपरमैन' साल्ट के चमत्कार से दुनिया हैरान

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच IPL 2026 का ओपनिंग मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फील्डर फिल साल्ट के एक 'करिश्माई कैच' ने क्रिकेट जगत में अचानक सनसनी मचा दी. एक पल के लिए ऐसा लगा कि क्या फिल साल्ट ने IPL 2026 का बेहतरीन कैच लपका है. फिल साल्ट ने हवा में उड़ते हुए एक हाथ से अद्भुत कैच लपका है. फिल साल्ट के इस कैच का वीडियो जमकर वायरल हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका भी मचाया हुआ है. फिल साल्ट तो चीते जैसे तेज निकले और उन्होंने हवा में उड़ते हुए हैरतअंगेज तरीके से अपना शिकार भी फंसा लिया.

IPL 2026 का बेहतरीन कैच!

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दरअसल, ये वाकया सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के दौरान 16वें ओवर का है. इस दौरान फोलोऑन खेल रही थी. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के दौरान 16वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने 28 साल के तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह को गेंदबाजी के लिए उतार दिया. अभिनंदन सिंह के इस ओवर की आखिरी गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान ईशान किशन का फिल साल्ट ने बाउंड्री लाइन पर हवा में उछलते हुए एक हाथ से अद्भुत कैच पकड़ लिया. ईशान किशन जो 80 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका यह कैच बेहद मुश्किल था, लेकिन फिल साल्ट ने 'सुपरमैन' के अंदाज में हवा में उड़कर एक हाथ से अपना शिकार फंसा लिया.

ईशान किशन की पारी का किया अंत

फिल साल्ट के इस बेहतरीन कैच ने ईशान किशन की पारी का अंत कर दिया. ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 80 रनों की दमदार पारी खेली. ईशान किशन बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ईशान किशन ने मनीष पांडे के रिकॉर्ड को तोड़ा है. मनीष ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू मुकाबले में साल 2021 में 41 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, डेविड वॉर्नर ने 2015 में 42 गेंदों में 53 रन बनाए थे. हालांकि, ईशान इन दोनों ही बल्लेबाजों से आगे निकल गए हैं. नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान ने 210 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 80 रनों की अपनी पारी में 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए.

सनराइजर्स हैदराबाद ने खड़ा किया 201 रनों का स्कोर

सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान ईशान किशन की विस्फोटक पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 202 रन का लक्ष्य दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड नहीं चले. ट्रेविस हेड 11 और अभिषेक शर्मा 7 रन बनाकर आउट हो गए. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी फ्लॉप रहे और मात्र 1 रन बना सके. 29 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी सनराइजर्स हैदराबाद को कप्तान ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने संभाला. इस मैच से अपने आईपीएल करियर का डेब्यू करने वाले जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी की. वह आरसीबी की तरफ से सबसे सफल और किफायती गेंदबाज रहे. डफी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए. रोमारियो शेफर्ड महंगे रहे. शेफर्ड ने 4 ओवर में 54 रन लुटाकर 3 विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा को 1-1 विकेट मिला.