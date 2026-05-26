घायल शेर की तरह लौटा RCB का स्टार! 18 अप्रैल के बाद अब मैदान पर तबाही मचाने को तैयार, पाटीदार ने दिया बड़ा अपडेट

RCB vs GT Qualifier 1: आईपीएल 2026 क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फिल साल्ट की वापसी एक बड़ी खुशखबरी है. जानें वेंकटेश अय्यर की शानदार फॉर्म, रजत पाटीदार का बयान और आरसीबी के फाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण.
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IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 मुकाबले से पहले एक बड़ी राहत मिली है. टीम स्टार ओपनर फिल साल्ट भारत लौट आए हैं और इस महत्वपूर्ण मैच के लिए धर्मशाला पहुंच चुके हैं. साल्ट उंगली की चोट के कारण 18 अप्रैल से टीम से बाहर थे और उनकी जगह जैकब बेथेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था.
अब बेथेल भी उंगली की चोट के चलते आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, जिससे साल्ट की प्लेइंग इलेवन में वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है. मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान रजत पाटीदार ने साल्ट के फिट होने की पुष्टि की है. हालांकि उन्होंने प्लेइंग इलेवन में उनके शामिल होने पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगाई.
कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ''साल्ट फिट हैं और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उन्होंने कुछ ड्रिल्स (अभ्यास) में भी हिस्सा लिया है, लेकिन हमने अभी तक अपनी प्लेइंग इलेवन तय नहीं की है. हम विकेट को देखेंगे और फिर फैसला लेंगे.'' गौरतलब है कि साल्ट ने चोटिल होने से पहले सीजन के पहले सात मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 रन बनाए थे और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई थी.
फिल साल्ट की गैरमौजूदगी में वेंकटेश अय्यर ने पिछले लीग मैच में सलामी बल्लेबाज की भूमिका बखूबी निभाई थी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मात्र 19 गेंदों में 231.57 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 44 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे. इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ भी अय्यर ने 40 गेंदों में नाबाद 73 रनों की पारी खेली थी, जिसकी मदद से आरसीबी ने वह मैच 23 रनों से जीता था. अय्यर की इस लचीली बल्लेबाजी और सकारात्मक रवैये की प्रशंसा कप्तान पाटीदार ने भी की है.
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आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लीग चरण का अंत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहकर किया. मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु ने 14 मैचों में 9 जीत दर्ज की और +0.783 के नेट रन रेट के साथ 18 अंक हासिल किए. टीम ने अपने अभियान की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ जीत के साथ की थी. हालांकि बीच में उन्हें राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराकर उन्होंने शानदार वापसी की और अपने आखिरी चार मैचों में से तीन जीतकर टॉप पर जगह बनाई.
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दूसरे स्थान पर रहने वाली गुजरात टाइटंस के भी 18 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर वे बेंगलुरु से पीछे रहे. क्वालीफायर 1 के नियमों के अनुसार, आरसीबी और गुजरात के बीच होने वाले इस मैच की विजेता टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. वहीं, हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा. वह टीम एलिमिनेटर (सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स) की विजेता टीम से क्वालीफायर 2 में भिड़ेगी. आरसीबी इस मैच को जीतकर सीधे 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में जगह बनाना चाहेगी.
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