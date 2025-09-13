फिल साल्ट ने T20I में बनाया ये असंभव जैसा रिकॉर्ड, ठोके 141 रन, दे दनादन जड़ दिए 15 चौके और 8 छक्के
Advertisement
trendingNow12920253
Hindi Newsक्रिकेट

फिल साल्ट ने T20I में बनाया ये असंभव जैसा रिकॉर्ड, ठोके 141 रन, दे दनादन जड़ दिए 15 चौके और 8 छक्के

इंग्लैंड के खूंखार ओपनिंग बल्लेबाज फिल साल्ट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 39 गेंदों में T20I शतक जड़ा. फिल साल्ट ने यह कारनामा शुक्रवार देर रात मैनचेस्टर में किया. इस पारी के साथ फिल साल्ट ने कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए. फिल साल्ट ने 60 गेंदों में 8 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 141 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान फिल साल्ट इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज T20I शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 13, 2025, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल साल्ट ने T20I में बनाया ये असंभव जैसा रिकॉर्ड, ठोके 141 रन, दे दनादन जड़ दिए 15 चौके और 8 छक्के

इंग्लैंड के खूंखार ओपनिंग बल्लेबाज फिल साल्ट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 39 गेंदों में T20I शतक जड़ा. फिल साल्ट ने यह कारनामा शुक्रवार देर रात मैनचेस्टर में किया. इस पारी के साथ फिल साल्ट ने कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए. फिल साल्ट ने 60 गेंदों में 8 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 141 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान फिल साल्ट इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज T20I शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने.

फिल साल्ट ने T20I में बनाया ये असंभव जैसा रिकॉर्ड

इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज T20I शतक जड़ने के मामले में फिल साल्ट ने लियाम लिविंगस्टोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2021 में नॉटिंघम में पाकिस्तान के विरुद्ध 42 गेंदों में T20I शतक पूरा किया था. इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज के लिए फिल साल्ट के सबसे तेज T20I शतक का यह रिकॉर्ड तोड़ना बेहद मुश्किल और असंभव के बराबर होगा. फिल साल्ट की 141 रन की ये पारी इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी है. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भी फिल साल्ट का ही नाम है, जिन्होंने साल 2023 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 119 रन बनाए थे. वहीं, साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाने वाले एलेक्स हेल्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दे दनादन जड़ दिए 15 चौके और 8 छक्के

ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो इंग्लैंड ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 304 रन बनाए. इस टीम के लिए साल्ट ने 141 रन की पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने 30 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 83 रन बनाए. इनके अलावा जैकेब बैथेल ने 26, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने 41 रन टीम के खाते में जोड़े. साउथ अफ्रीकी खेमे से ब्योर्न फोर्टुइन को 2 विकेट हाथ लगे. विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवरों में महज 158 रन पर सिमट गई.

अभी तक तीन मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबर

साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान एडन मार्करम ने 20 गेंदों में 41 रन बनाए, जबकि ब्योर्न फोर्टुइन ने 32 रन टीम के खाते में जोड़े. इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 शिकार किए. सैम करन, लियाम डॉसन और विल जैक्स को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं. इस मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20I मैच नॉटिंघम में 14 सितंबर को खेला जाएगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Phil Salt

Trending news

'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी ने मिजोरम को दी पहली रेलवे लाइन, करोड़ों की सौगात के बावजूद क्यों मांगी माफी?
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी ने मिजोरम को दी पहली रेलवे लाइन, करोड़ों की सौगात के बावजूद क्यों मांगी माफी?
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
;