फिल साल्ट के कैच ने उड़ाए सबके होश, हवा में उड़ते लपका चमत्कारी कैच, तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस
फिल साल्ट के कैच ने उड़ाए सबके होश, हवा में उड़ते लपका चमत्कारी कैच, तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस

फिल साल्ट पीछे की तरफ भागते हुए शानदार कैच लपकने में कामयाब रहे. लोग उनके कैच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. नामुमकिन से कैच को भी आसानी से पकड़कर साल्ट ने सबके होश उड़ा दिए.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:32 PM IST
मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच द हंड्रेड का 20वां मुकाबला 19 अगस्त को नॉटिंघम में खेला गया. मैनचेस्टर के कप्तान फिल साल्ट ने ऐसा कैच लपका, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और मैच से ज्यादा इस कैच की चर्चा रही. ये वाकया जोश टंग के ओवर में देखने को मिला. बल्लेबाजी करने आए होल्डन ने गेंद को सामने की तरह खेला और थर्टी यार्ड में खड़े फील्डर फिल साल्ट पीछे की तरफ भागते हुए शानदार कैच लपकने में कामयाब रहे. लोग उनके कैच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. नामुमकिन से कैच को भी आसानी से पकड़कर साल्ट ने सबके होश उड़ा दिए.

मैक्स होल्डन का शानदार कैच

साल्ट के नामुमकिन से लगने वाले कैच ने मैक्स होल्डन को बेहद कम रनों के अंतर पर आउट कर  उन्हें पवेलियन भेज दिया.  आउट होने से पहले उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों का सामना करते हुए 63.67 के स्ट्राइक रेट से मात्र 7 रन बनाने में कामयाब रहे. अपनी छोटी सी पारी में होल्डन ने एक चौका जड़ा था.

ट्रेंट रॉकेट्स को 7 विकेट से मिली जीत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ने नॉटिंघम क्रिकेट ग्राउंड में 10 ओवरों में 98 रन बना सकी. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने मात्र 74 गेंदों में टारगेट को पूरा कर लिया. ट्रेंट की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रेहान अहमद ने 35 गेंदों में 45 रन बनाते हुए टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई.

मैच से ज्यादा कैच की चर्चा

ट्रेंट रॉकेट्स ने भले ही मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को 7 विकेट से मात दे दी हो, लेकिन, इसके अलावा मैच में चर्चा का विषय फिल साल्ट का चमत्कारी कैच रहा. साल्ट ने जिस तरीके से पीछे की तरफ भागते हुए होल्डन का कैच लपका रहा. वो इस मैच का बेस्ट मोमेंट बन गया और फैंस इस कैच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ हुई नाइंसाफी, एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने भाव तक नहीं दिया

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

