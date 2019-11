Pink Ball Test: कोलकाता में छाए उमेश यादव, इशांत के साथ बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली: कोलकाता में भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच हुए पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एक पारी और 46 रन से हराकर इतिहास रच दिया. यह पहली बार हुआ की किसी टीम ने लगातार चार टेस्ट मैचों में एक पारी के अंतर से जीत दर्ज की. कोलकता में जहां पहली पारी में इशांत शर्मा ने पांच विकेट लिए वहीं दूसरी पारी में उमेश यादव ने पांच विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की.

उमेश का पंजा

उमेश यादव ने पहली पारी में तीन विकेट लिए थे और मैच के दूसरे दिन जब बांग्लादेश के छह विकेट गिरे थे, उस समय तक उमेश केवल दो ही विकेट ले सके थे. तीसरे दिन उमेश ने बांग्लादेश के आखिरी तीन विकेट लेकर अपने पांच विकेट पूरे किए और भारत के पहले डे-नाइट मैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए थे. उमेश के अलावा इशांत शर्मा ने भी यह रिकॉर्ड साझा किया है. उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे.

India win their first pink-ball Test!

Paceman Umesh Yadav finishes off the game in style with a five-for, claiming the final wicket of Al-Amin Hossain.

The hosts register victory by an innings and 46 runs. #INDvBAN SCORECARD https://t.co/WIrstRq3Vm pic.twitter.com/jMReLdGejT

— ICC (@ICC) November 24, 2019