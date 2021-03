Pitch Controversy: Sunil Gavaskar ने इंग्लिश दिग्गजों को कहा- 'चल फुट यहां से', तो Wasim Jaffer ने शेयर किया शानदार Meme

नई दिल्ली: अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) की पिच (Pitch) को लेकर इंग्लिश दिग्गज माइकल वॉन (Michael Vaughan) और केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने काफी ओलोचना की है. अब सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने बिना इनका नाम लिए करारा जवाब दिया है.

स्टार स्पोर्ट के शो में सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने मुंबइया अंदाज में कहा, 'हम क्यों इनको अहमियत दे रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं बोल रहे हैं, अरे भाई चल फुट, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चल फुट यहां से, यही हमें करना चाहिए, जब हमारी मीडिया उनको दिखाना बंद करेगी तभी वो लोग सबक सीखेंगे.'

Sunny G is not mincing his words on all the talk about the pitch - "#ChalPhut!"

Waiting to see what meme @WasimJaffer14 can turn this into #INDvENG #AmdavadTaiyarHai #IndiaTaiyarHai pic.twitter.com/Rjcum9ayrp

