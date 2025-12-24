Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया का वो बदकिस्मत खिलाड़ी, जिसने जीते दो वर्ल्ड कप... फिर भी चंद मैचों में खत्म हो गया इंटरनेशनल करियर

टीम इंडिया का वो बदकिस्मत खिलाड़ी, जिसने जीते दो वर्ल्ड कप... फिर भी चंद मैचों में खत्म हो गया इंटरनेशनल करियर

टीम इंडिया का एक बदकिस्मत खिलाड़ी ऐसा है, जिसने दो वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन चंद मैचों में उस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म हो गया. भारतीय क्रिकेट टीम में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी हुए हैं जिनका करियर एक दशक से भी ज्यादा लंबा था. इस दौरान इन क्रिकेटरों ने सैकड़ों मैच खेले, लेकिन उन्हें कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 24, 2025, 09:32 AM IST
टीम इंडिया का एक बदकिस्मत खिलाड़ी ऐसा है, जिसने दो वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन चंद मैचों में उस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म हो गया. भारतीय क्रिकेट टीम में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे खिलाड़ी हुए हैं जिनका करियर एक दशक से भी ज्यादा लंबा था. इस दौरान इन क्रिकेटरों ने सैकड़ों मैच खेले, लेकिन उन्हें कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला. लेग स्पिनर पीयूष चावला ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 35 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और इस दौरान एक टी20 वर्ल्ड कप और एक वनडे वर्ल्ड कप उनके खाते में दर्ज है. यही वजह है कि पीयूष को भारतीय क्रिकेट का लकी चार्म कहा जाता है. 

टीम इंडिया का बदकिस्मत खिलाड़ी 

24 दिसंबर 1988 को अलीगढ़ में जन्मे पीयूष को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था. वह दाएं हाथ के लेग स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले पीयूष का 2006 में टेस्ट फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम में पहली बार चयन हुआ. उनका डेब्यू मैच इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली में था. 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप खेला गया. भारतीय टीम में पीयूष चावला का चयन हुआ.

जीते दो वर्ल्ड कप

हरभजन सिंह जैसे दिग्गज स्पिनर की मौजूदगी में पीयूष चावला को टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन भारतीय टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता था और पीयूष चावला वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य बने. पीयूष चावला बेशक टी20 वर्ल्ड कप 2007 जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे, लेकिन इस फॉर्मेट में डेब्यू उन्होंने 2010 में किया. उन्हें 2007 में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला था. 2007 से 2011 के बीच वह कई बार टीम से अंदर-बाहर हुए, लेकिन 2011 की वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में उन्हें मौका दिया गया. इस बार वह सिर्फ बेंच पर ही नहीं बैठे रहे, उन्हें 3 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए. भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था. बतौर खिलाड़ी पीयूष का यह दूसरा वर्ल्ड कप था.

चंद मैचों में खत्म हो गया इंटरनेशनल करियर

2006 से 2012 के बीच पीयूष चावला को भारतीय टीम में बेहद कम मौके मिले. इस दौरान उन्होंने कुल 35 मैच खेले जिसमें 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 टी20 हैं. टेस्ट में 7, वनडे में 32 और टी20 में 4 विकेट उनके नाम हैं. पीयूष को आईपीएल में भरपूर मौके मिले. दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लीग में उन्होंने अपनी प्रतिभा भी दिखाई. वह आईपीएल इतिहास के चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं. 2008 से 2024 के बीच 192 मैचों में वह 192 विकेट ले चुके हैं. 6 जून 2025 को पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास ले लिया.

