PKL 2019: हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धा को हराया, टॉप थ्री में बनाई जगह

अहमदाबाद: विकास कंडोला के एक और शानदार सुपर टेन के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ( Haryana Steelers) की टीम ने प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के अपने सातवें मैच में बुधवार को यहां एका एरेना में यूपी योद्धा को 36-33 से हरा दिया. इस जीत के बाद हरियाणा स्टीलर्स की टीम सात मैचों में चार जीत के साथ 21 अंक लेकर अंकतालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. वहीं यूपी योद्धा अब नौवें स्थान पर है. उतार चढ़ाव भरे इस मैच में पहले हाफ में हरियाणा तो दूसरे हाफ में पहले यूपी योद्धा आगे थे, लेकिन अंत में हरियाणा ने मैच अपने नाम कर लिया.

पहले हाफ में हरियाणा ने ली बढ़त

यूपी योद्धा की टीम ने मैच शुरू होते ही जल्द ही तीन अंक हासिल कर लिए, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स के लिए विकास कंडोला ने जल्द ही अपने शानदार रेड के दम पर टीम को बराबरी पर ला दिया और फिर बढ़त भी दिला दी. हरियाणा स्टीलर्स ने पहले हाफ की समाप्ति के नौ मिनट पहले ही अपने रेडर और डिफेंडर के दम पर यूपी योद्धा को आलऑउट कर दिया. कप्तान धर्मराज चेरालथन के नेतृत्व वाली हरियाणा स्टीलर्स ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वे यूपी योद्धा को आसानी से प्वाइंट्स न दें. हरियाणा स्टीलर्स ने इसके बाद अपनी बढ़त को कायम रखते हुए 16-12 के स्कोर के साथ पहले हाफ की समाप्ति की.

दूसरे हाफ में यूपी ने ली बढ़त लेकिन...

दूसरे हाफ में यूपी योद्धा ने अच्छी शुरुआत की और उसने विकास और प्रशांत को आउट कर दिया. यूपी ने इसके बाद जल्द ही हरियाणा स्टीलर्स को ऑलआउट करके मैच में अपनी बढ़त कायम कर ली. 37वें मिनट में मुकाबला 27-27 से बराबरी पर रहने के बाद हरियाणा स्टीलर्स ने मैच के अंतिम मिनट में यूपी योद्धा को मैच में दूसरी बार ऑलआउट कर दिया और निर्णायक बढ़त बना ली.

हरियाणा स्टीलर्स ने इस बढ़त को अंत तक कायम रखते हुए 36-33 से लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली.

Show Steel-ers!@HaryanaSteelers get the better of the Yoddhas in a #VIVOProKabaddi thriller!

Don’t go anywhere as LIVE action of #VIVOProKabaddi continues with #GUJvKOL on Star Sports and Hotstar.#IsseToughKuchNahi #UPvHAR pic.twitter.com/VmKv1fsdu8

— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 14, 2019