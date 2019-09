PKL 2019: यूपी योद्धा की जयपुर पिंक पैंथर्स पर लगातार दूसरी जीत, 6 अंकों से दी मात

पुणे: साल 2019 के प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) में यू पी योद्धा (UP Yoddha) ने सोमवार को खेले गए मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स (Jaipur Pink Panthers) पर शानदार जीत दर्ज की. सीजन के 93 मैच में यूपी योद्धा जयपुर पिंक पैंथर्स को 38-32 से हरा दिया. पीकेएल में यूपी योद्धा की जयपुर पिंक पैंथर्स पर पांच मैचों में यह तीसरी जीत है. इस सीजन में यूपी की जयपुर पर यह लगातार दूसरी जीत है. इस जीत के बाद यूपी टीम अब अंकतालिका में 15 मैचों में 47 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गई है.

यहां श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में खेले गए इस मुकाबले में यूपी के लिए श्रीकांत जाधव ने नौ रेड प्वाइंट, ऋषांक देवाडिगा ने आठ और सुरेन्दर गिल ने सात रेड प्वाइंट लिए. जयपुर की ओर से कप्तान दीपक हुड्डा ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया और सुपर-10 करते हुए 11 रेड प्वाइंट लिए, साथ ही 2 टैकल प्वाइंट भी लिए. हाफ टाइम तक स्कोर 20-13 से यूपी के पक्ष में था.

दूसरे हाफ में भी यूपी लगातार अपनी पकड़ बनाती जा रही थी. मुकाबला समाप्त होने में छह मिनट का ही समय बचा था और यूपी योद्धा को 12 अंकों की बढ़त थी. इसके बाद जयपुर के लिए वापसी मुश्किल करना मुश्किल हो गया और व्हिसल बजते ही यूपी ने 38-32 से मैच अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ ही पिक पैंथर्स अंक तालिका में सातवें स्थान पर आ गए हैं.

