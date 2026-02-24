खराब फॉर्म में तिलक वर्मा को खास गुरुमंत्र, ऐसे लौटेगी खोई हुई लय, पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने बताया Hack

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सुपर-8 मुकाबले में टीम की जबरदस्त हार हुई. 76 रनों से हार का कारण भारत की खराब बल्लेबाजी रही. इस हार के बाद फैंस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़बोलेपन को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने तिलक वर्मा के फ्लॉप शो पर खास सलाह दी है. कैफ ने बताया कै तिलक फिर से रना सकते हैं.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सुपर-8 मुकाबले में मिली टीम इंडिया को हार के बाद जमकर बदनामी हो रही है. फैंस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़बोलेपन को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. भारतीय प्रशंसक सोशल मीडिया पर भारतीय बल्लेबाजी को लेकर और सूर्यकुमार यादव के रवैये को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. हालांकि, सबसे बड़ी समस्या भारत की बल्लेबाजी बन चुकी है. एक से आठ नंबर तक बल्लेबाजी होने के बावजूद भी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 188 रनों का लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई. भारत की इस करारी हार के बाद बल्लेबाजों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. इसी बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने तिलक वर्मा के फ्लॉप शो पर खास सलाह दी है. उन्होंने बताया है कि कैसे खोई हुई फॉर्म वापिस पाई जा सकती है.
तिलक को खास सलाह
कैफ ने तिलक वर्मा को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बताया कि समस्या बड़ा शॉट्स लगाने में नहीं है. बल्कि, जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करने और टीम को संभालने की है. उन्होंने बताया कि कैसे तिलक बाहर के शोर से बचकर अपने खेल पर खास ध्यान देना होगा और अपने नेचुरल गेम पर फोकस करना होगा. इस बारे में उन्होंने डीटेल में बात की है और उन्होंने कोहली के रवैये को अपनाने की सलाह दी.
'मैनेजमेंट की जिम्मेदारी'
कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया, ' तिलक का अपना खुद का खेलने का तरीका है. वह स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलने का जोखिम उठा सकते हैं. जबकि, वह बड़े शॉट्स खेलने जाते हैं, तो आउट हो जाते हैं. उनके ऊपर स्ट्राइक रेट बढ़ाने का प्रेशर बनता जा रहा था. बतौर खिलाड़ी आप वही करते हो जो आपको कहा जाता है. लेकिन, यह मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वह खिलाड़ी से उनके नेचुरल गेम खेलने को लेकर ज्यादा जोर दें और उन्हें अपने हिसाब से खेलने के लिए बोलें.'
कोहली से सीखें
उन्होंने आगे कहा, ' तिलक को कोहली की तरह खेलना चाहिए. आप अपने खेलने को तरीके को छोड़कर दूसरे के हिसाब से खेले और बड़े शॉट्स के लिए गए.जिस चक्कर में मात खा गए और विकेट दे बैठे. आप कभी भी बेहतर नहीं खेल पाएंगे अगर आप दूसरों की सुनना चालू कर देंगे. अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दीजिए. चेज मास्टर बनने के लिए पहले 20 ओवर तक टिक कर खेलना सीखना पड़ेगा. ' बता दें तिलक ने टी20 विश्व कप 2026 में अभी तक खेले 5 मैचों की 5 पारियों में 118 के स्ट्राइक रेट के साथ महज 107 रन बनाए हैं.
