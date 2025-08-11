रोहित-विराट नहीं... साल 2025 में इस बल्लेबाज ने बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

हर साल भारतीय दिग्गज क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली जमकर रन बनाते हैं. लेकिन, इस साल इस मामले में वे दूर-दूर तक नहीं दिख रहे हैं. हम बात कर रहे साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के बारे में. आपको शायद सुनकर हैरान होगी लेकिन, इस मामले में इंग्लैंड के बेन डकेट नंबर 1 पर हैं. डकेट ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया है. उन्होंने न केवल टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वनडे, टी 20 सभी फॉर्मेट में जमकर रन बनाए हैं. इस साल सबसे ज्यादा रन जमाने के मामले में ये अभी तक के नंबर 1 बल्लेबाज हैं.

बेन डकेट का प्रदर्शन

बेन डकेट साल 2025 में कुल 23 मैच में खेलकर 1290 रन मारे हैं. इस दौरान डकेट का सर्वोच्च स्कोर 165 रनों का रहा है. डकेट ने 47.77 के औसत और 107.65 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वे साल की शुरुआत से शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं. डकेट ने 3 शतक और 8 अर्धशतक जड़े हैं. यही नहीं उन्होंने इंग्लैंड की टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली है.

साल 2025 में रोहित और विराट का प्रदर्शन

भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और रन मशीन कोहली का प्रदर्शन इस साल कुछ खास नहीं रहा है. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इस साल 302 रन बनाए हैं और विराट कोहली ने महज 298 रन बनाए हैं. हालांकि, टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ज्यादा मैच नहीं खेले हैं. ऐसे में डकेट ने इनसे कई ज्यादा रन बनाए हैं.

डकेट को छोड़ सकते हैं पीछे

भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन इस साल बेहद ही शानदार रहा है. शुभमन गिल ने 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. गिल ने साल 2025 में महज 14 मैचों में 1235 रन बनाए हैं. इस दौरान गिल ने ताबड़ोड़ 6 शतक और 2 अर्धशतक जड़ा है. और उनका उच्चतम स्कोर 269 रनों का इंग्लैंड के खिलाफ रहा है. गिल बतौर बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर खेल दिखाया है. यही नहीं गिल बेन डकेट को जल्द ही पीछे छोड़ सकते हैं.