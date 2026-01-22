81 छक्के, 112 चौके.. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से सुपरस्टार बन जाएगा खूंखार ओपनर, देखते ही थर्रा जाते हैं गेंदबाज

Player to watch out in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में 15 दिन से भी कम समय बाकी है. सभी टीमों ने इस टूर्नामेंट के लिए कमर कस ली है. हम आपको उन धुरंधर प्लेयर्स से वाकिफ कराने वाले हैं इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलने वाले उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो इस टूर्नामेंट में पहली बार उतरेंगे और तूफान मचाने वाले हैं. सबसे पहला नाम टीम इंडिया के उस ओपनर का है जिसने दुनियाभर के गेंदबाजों को दहशत में डाल दिया है. ये वो बल्लेबाज है जिसने टी20 के सभी बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है.

कौन है ये बल्लेबाज?

टी20 में टीम इंडिया के जिस खिलाड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा है वो कोई और नहीं बल्कि विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. उन्होंने अभी तक टीम इंडिया में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलकर टीमों को दहशत में डाल दिया है. अभिषेक सबसे तेज टी20 में 5 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. छक्कों के मामले में अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप से बन जाएंगे सुपरस्टार

अभिषेक शर्मा की बेबाक अंदाज में बैटिंग से हर कोई वाकिफ है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 84 रन ठोके जिसमें 8 छक्के जबकि 5 चौके देखने को मिले. टीम इंडिया ने अभिषेक की इस पारी की बदौलत टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा टी20 का टोटल खड़ा किया. अभिषेक जल्द ही टी20 इंटरनेशनल में 2000 का आंकड़ा छूने की दहलीज पर खड़े हैं.

कैसे हैं आंकड़े?

अभिषेक ने साल 2024 में आईपीएल में अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में डेब्यू किया था. इसके बाद से उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनियाभर के गेंदबाजों में दहशत फैला दी. अभी तक अभिषेक शर्मा ने 34 टी20 मैच खेले हैं जिसमें 1199 रन बनाए हैं. उनके नाम 2 शतक जबकि 7 हाफ सेंचुरी दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 84 छक्के जबकि 112 चौके जमाए हैं.