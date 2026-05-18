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Hindi Newsक्रिकेट166 शतक ठोकने वाला दिग्गज वैभव का मुरीद... बताया खुद से भी खूंखार, कहा- वह तेजी से रन..

166 शतक ठोकने वाला दिग्गज वैभव का मुरीद... बताया खुद से भी खूंखार, कहा- वह तेजी से रन..

राजस्थान के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बीसीसीआई का दरवाजा पीट रहे हैं. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ 46 रन की पारी ठोकी. इसके बाद उन्हें उस रिकॉर्डधारी बल्लेबाज ने खूंखार बताया है जो अपने क्रिकेट करियर में 166 शतक ठोक चुका. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 18, 2026, 06:45 AM IST
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Vaibhav Suryavanshi (BCCI)
Vaibhav Suryavanshi (BCCI)

राजस्थान के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बीसीसीआई का दरवाजा पीट रहे हैं. सुपर संडे को दूसरे मैच में दिल्ली ने जीत दर्ज की लेकिन चर्चे वैभव के विस्फोट के नजर आए. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ 46 रन की पारी ठोकी. इसके बाद उन्हें उस रिकॉर्डधारी बल्लेबाज ने खूंखार बताया है जो अपने क्रिकेट करियर में 166 शतक ठोक चुका. ये कोई और नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हैं, जिन्होंने वैभव को लेकर खुलकर बात की. वैभव अभी तक 12 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 486 रन टोके. इस दौरान उन्होंने 2 फिफ्टी और एक शतकीय पारी खेली है. 

क्या बोले संगाकारा?

ब्रॉडकास्ट के दौरान बोलते हुए RR के हेड कोच कुमार संगकारा ने कहा, "किसी भी दिन, कुछ भी न मिलने से तो 30 रन बनाना बेहतर है, खासकर जिस तेजी से वह ये रन बनाता है. उसने उतना लंबा नहीं खेला जितना हम चाहते या वह खुद चाहता. लेकिन मुझे लगता है कि असल बात यह है कि वह गेंद को अच्छे से हिट कर रहा है, वह हमें बहुत तेज शुरुआत दे रहा है और हमारे पास छह से सात और बल्लेबाज हैं जो उस दबाव को बनाए रख सकते को आगे बढ़ा हैं."

वैभव को आजादी देने का प्लान

उन्होंने आगे कहा, "सबसे रोमांचक बात यह है कि वह बल्लेबाजी को किस नजर से देखता है. वह इसे वैसे ही देखता है जैसे हम सबको देखना चाहिए. एक 15 साल के बच्चे की तरह, जैसे कोई बच्चा देखता है. उसे यह पसंद है, वह लंबे समय तक बल्लेबाजी करता है और यही सबसे रोमांचक बात है. वह खेल को भी बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए उसके लिए यह सिर्फ बिना सोचे-समझे हिट करना नहीं है."

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ये भी पढे़ं.. पहली बॉल और 8 छक्के...वैभव सूर्यवंशी ने IPL में कर दिया सबसे बड़ा करिश्मा!

बताया खुद से भी खतरनाक

उन्होंने वैभव का आंकलन करते हुए कहा, "वह बहुत जिज्ञासु है, लेकिन मैं बहुत सावधान रहता हूं कि उससे बहुत लंबी बातचीत न करूं. उसे बस आराम करने और बल्लेबाजी करने की जरूरत है. अगर हम बात करते भी हैं, तो वह ज्यादातर क्रिकेट के अलावा दूसरी चीजों के बारे में होती है. थोड़ी-बहुत इधर-उधर की बातें, लेकिन मुझे उसे अकेला छोड़ देना पसंद है ताकि वह जो कर रहा है उसका आनंद ले सके. वह मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है, इसलिए उसे थोड़ी मदद की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं."

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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