T20I में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले धुरंधर, नंबर 1 पर है दुनिया का ये खास बल्लेबाज

टी 20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे पसंद किए जाने वाला फॉर्मेट है. 20 ओवर के इस फॉर्मेट के रोमांच को लोग खूब पसंद करते हैं. इस छोटे फॉर्मेट बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज तक जमकर सुर्खियां बटोरते हैं. क्रिकेट के इस प्रारुप में कई खिलाड़ी अपनी बेहतरीन मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बदौलत कई खिताब जीतते हैं, लेकिन उनमें से एक अवार्ड ऐसा भी है, जिसे जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. हम बात कर रहे हैं 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब की. जो कि मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मिलता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे सबसे ज्यादा बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में...

वीरनदीप सिंह

आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन पहले नंबर पर मलेशिया के वीरनदीप सिंह हैं. 24 जून 2019 में टी20 करियर में मलेशिया के लिए डेब्यू करने वाले वीरनदीप सिंह इस मामले में नंबर 1 पर हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा 102 मैचों में 22 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता है. बाकी टीमों की तरह मशहूर ना होने के बाद भी इस खिलाड़ी ने ये साबित कर दिखाया कि अच्छा खेल आपको कहीं भी पहुंचा सकता है. इस मामले में वो बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे हैं.

सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के बेहतरीन ऑलराउंडर सिकंदर रजा अपनी शानदार बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं. अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दमपर सिकंदर रजा ने 109 मैचों में 17 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब अपने नाम किया है. रजा जिम्बाब्वे के काफी अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव

लिस्ट में तीसरे नंबर भारतीय विस्फोटक बल्लेबाजी टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है. सूर्या ने महज 83 मैचों में ही 16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता है. अपनी अक्रामक बल्लेबाजी और अजीबो-गरीब शॉट्स के लिए मशहूर सूर्या दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं.

विराट कोहली

चौथे नंबर पर विराट कोहली का नाम है. वर्ल्ड क्रिकेट के इस बेताज बादशाह ने अपने टी 20 करियर में खेले 125 मैचों में 16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता है. विराट भारतीय टीम की बल्लेबाजी के नीव रहे हैं, उन्होंने टीम इंडिया को हार के मुंह से कई बार निकालकर जीत दिलाई है.

मोहम्मद नबी

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का है. अफगानिस्तान के लिए इन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन कर कई मैचों में जीत दिलाई है. नबी ने अपने टी20 करियर में खेले 132 मैचों में 14 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता है.

