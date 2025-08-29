T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में विश्व कप विजेता कप्तान भी शामिल

T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट बन चुका है जहां बल्लेबाज मैदान पर उतरता ही पावर हिटिंग के माइंडसेट से और लंबे-लंबे छक्के जड़ने के इरादे से उतरते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुछ खिलाड़ी कई ऐतिहासिक कारनामे करकर दुनिया भर में अपना परचम लहरा चुके हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप यानी टी20 क्रिकेट कई खिलाड़ी काफी लंबे समय तक खेलते रहे हैं. ऐसे में हम उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित किया है.

रोहित शर्मा

लिस्ट में पहला नाम भारत के पूर्व टी20 इंटरनेशनल के कप्तान व दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का है. रोहित टी20 क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारुप के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. रोहित साल 2007 से 2024 तक भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 159 मुकाबलों में 32.89 की औसत और 140.89 के शानदार स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 121 रनों का रहा है. टी20 क्रिकेट में रोहित ने 5 शतक और 32 पचासे जड़ने का कारनामा किया.

पॉल स्टर्लिंग

आयरलैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में खेले 151 मैचों में 3669 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक 24 अर्धशतक जड़ा है. उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 115 रनों का रहा है.

जॉर्ज डॉकरेल

लिस्ट में दूसरा नाम भी आइरिश खिलाड़ी का है. जॉर्ज डॉकरेल ने अपने टी20 करियर में खेले 145 मैचों में 1194 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने महज 2 पचासे बनाए हैं और उनका उच्चतम स्कोर 58 रनों का रहा है.

महमूदुल्लाह

लिस्ट में चौथे नंबर पर बांग्लादेशी खिलाड़ी महमूदुल्लाह का नाम शामिल है. उन्होंने अपने करियर में खेले 141 मैचों की 130 पारियों में 2444 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक जड़ा है और उनका उच्चतम स्कोर महज 64 रनों का रहा. महमूदुल्लाह आखिरी के ओवर्स में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते थे.

जोस बटलर

इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज जोस बटलर इस मामले में आखिरी पायदान पर हैं. बटलर ने अभी तक अपने टी20 करियर में खेले 137 मैचों में 3700 रन बना डाले हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 101 रनों का रहा है. बटलर मौजूदा समय में इंग्लैंड के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग करने के लिए जाने जाते हैं. अपने टी20 करियर के दौरान बटलर ने 1 शतक और 27 अर्धशतक जड़ा है और उनका स्ट्राइक रेट 147.89 का रहा है.

