डर के साये से निकालकर बनाया निडर, जम्मू-कश्मीर को रणजी चैंपियन बनाने में इन 3 महारथियों का अहम योगदान

जम्मू कश्मीर की रणजी टीम ने आखिरकार इतिहास रच ही दिया. रणजी के 67 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब जम्मू और कश्मीर ने इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है. यह जीत ना सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी ऐतिहासिक पलो में से एक है. पारस डोगरा की अगुवाई वाली टीम ने पहली बार ये कारनामा कर इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराया है. कोच और कप्तान से लेकर पूरी टीम समेत देश भर में खुशी की लहर है. यह जीत रातों-रात नहीं मिली है. बल्कि, इसमें खिलाड़ियों की कठोर तपस्या और कई रात दिन की मेहनत है, जिनकी बदौलत टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर अनोखा कीर्तिमान कायम किया है. हम उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की जीत में बड़ा योगदान दिया है.

मन्हास का योगदान

गौरतलब है कि बीसीसीआई के मौजूदा सचिव मिथुन मन्हास कश्मीर को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर भावुक हो गए. उन्होंने जीत की खुशी को जाहिर करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर की समाप्ति जम्मू कश्मीर की टीम से की थी. मन्हास का मानना है कि कश्मीर के अंदर प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं थी. बस वहां एक अच्छी व्यवस्था की जरूरत थी. साथ ही मन्हास ने कप्तान पारस डोगरा की भी जमकर तारीफ की.

परवेज ने किया बेदी को याद

जम्मू कश्मीर के पहले भारतीय खिलाड़ी परवेज रसूल ने दिवंगत भारतीय कप्तान को याद करते हुए बताया कि बेदी सर हमेशा उन्हें समझाते थे कि टीम में सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए मत रहो, बल्कि पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करो. वह कहते थे कि क्रिकेट पर ध्यान रखो, संगठन की राजनीति से दूर रहो और अपनी काबिलियत का पूरा दम दिखाओ.

कप्तान पारस का बयान

पारस डोगरा से जीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,' मैं बता नहीं सकता ये जीत हमारे लिए कितनी बहुमूल्य है. यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं और मैं इसके लिए काफी आभारी हूं. सच बोलूं तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ खेलना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है. ना सिर्फ 11 खिलाड़ियों ने बल्कि सभी खिलाड़ियों ने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया. कप्तान पारस और उनकी टीम इस ऐतिहासिक जीत से खुशी से झूमती हुई नजर आई.

