हाशिम अमला के संन्यास से दुनियाभर के खिलाड़ी हुए चकित, ट्विटर पर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की जिसके बाद कई दिग्गजों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं. 36 वर्षीय अमला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 124 टेस्ट, 181 वनडे और 44 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश : 9282, 8113 और 1277 रन बनाए हैं.

टेस्ट में उनका नाबाद 311 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. इसके अलावा वनडे में 159 और टी-20 में नाबाद 97 रन सर्वश्रेष्ठ बनाए हैं.

#BreakingNews @amlahash today called time on one of the great international careers of the modern era when he announced his retirement from all formats of international cricket. He will continue to be available for domestic cricket as well as the Mzansi Super League. #AmlaRetires pic.twitter.com/l9qgnt0661 — Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 8, 2019

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान अब्राहम डिविलियर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आपका अविश्वसनीय करियर रहा हाशिम अमला! शुरुआत में आप पर सभी ने शक किया, लेकिन आपकी लड़ाई की भावना, विनम्रता और अविश्वसनीय प्रतिभा आपको शीर्ष पर ले गई और अंतत: दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बना दिया. एक अद्भुत करियर के लिए बधाई."

He has made South Africa’s only Test triple century to date and has made the highest Test scores for his country against England, India and the West Indies and the highest against Australia in the post-unity period.#ThankYouHash#ProteaFire#AmlaRetires pic.twitter.com/YuogFjUQKg — Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 8, 2019

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ने कहा, "महान हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने के साथ दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है. एक लेजेंड, एक महान इंसान और खेल के बेहतरीन ब्रांड एंबेसडर, आपको शुभकामनाएं."

The great #HashimAmla has surprised the world with his announcement to retire from all forms of cricket, what a legend & what a great human being & great brand ambassador of the game respect to you wish you best of luck .. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 8, 2019

इरफान पठान ने ट्वीट किया, "पहली बार जब मैंने हाशिम अमला के खिलाफ खेला था, तो वह न्यूजीलैंड में अंडर-19 विश्व कप में था. उन्होंने हमारे खिलाफ एक शानदार पारी खेलकर अपनी क्लास की झलक दिखाई, निश्चित रूप से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक होकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत किया. संन्यास की शुभाकामनाएं भाई."

