विराट से आगे कोई नहीं...टी20 में अभी नंबर हैं 'किंग कोहली', इस महारिकॉर्ड का टूटना मुश्किल
Advertisement
trendingNow12904227
Hindi Newsक्रिकेट

विराट से आगे कोई नहीं...टी20 में अभी नंबर हैं 'किंग कोहली', इस महारिकॉर्ड का टूटना मुश्किल

एशिया कप इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर लोहा मनवाया है. उनमें से कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका बल्लेबाजी औसत बेहद ही काबिलेतारीफ रहा है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat kohli
Virat kohli

एशिया कप के 17वें सीजन का अगाज होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया एक बार फिर खिताब जीतने को बेकरार है. एशिया कप इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर लोहा मनवाया है. उनमें से कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका बल्लेबाजी औसत बेहद ही काबिलेतारीफ रहा है. 

विराट कोहली 

भारतीय टीम की बल्लेबाजी के नीव अपनी मैच विनिंग पारियों के लिए मशहूर विराट कोहली इस मामले में नंबर 1 पर हैं. एशिया कप में विराट का औसत 85.80 का रहा है. कोहली ने अपने एशिया कप करियर में 10 मैच की 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं और उनका उच्चतम स्कोर 122 रनों का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

इब्राहिम जारदान

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इब्राहिम जारदान का नाम आता है. जारदान ने अपने एशिया कप करियर में 5 मैचों की 5 पारियों में 196 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 65.33 का रहा है. इब्राहिम जारदान का सर्वोच्च स्कोर 64 रनों का रहा है.

सरफराज अहमद

लिस्ट में दूसरा नाम पाकिस्तानी बल्लेबाज सरफराज अहमद का है. उन्होंने अपने टी20 एशिया कप में 4 मैच की 3 पारियों में 121 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 60.50 का रहा है और उनका उच्चतम स्कोर 58 रनों का रहा है.

शोएब मलिक

लिस्ट में चौथा नाम शोएब मलिक का है. शोएब ने अपने टी20 एशिया कप में 4 मैचों की 4 पारियों में 121 रन बनाए हैं.  इस दौरान उनका औसत 60.50 का रहा है और उनका उच्चतम स्कोर 63 रनों का रहा है.

महमूदुल्लाह

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम महमूदुल्लाह का है. उन्होंने अपने करियर में 7 मैचों की 7 पारियों में 173 रन बनाए हैं.  इस दौरान उनका हाइेस्ट स्कोर महज 36 रनों का रहा है, लेकिन उनका बल्लेबाजी औसत 57.89 का रहा है.

ये भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट के इतिहास के 5 सबसे सफल कप्तान, लिस्ट में दो बार का वर्ल्ड कप विजेता कप्तान भी शामिल

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Aaron Finch Virat kohli

Trending news

दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
;