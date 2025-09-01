विराट से आगे कोई नहीं...टी20 में अभी नंबर हैं 'किंग कोहली', इस महारिकॉर्ड का टूटना मुश्किल

एशिया कप के 17वें सीजन का अगाज होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया एक बार फिर खिताब जीतने को बेकरार है. एशिया कप इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर लोहा मनवाया है. उनमें से कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका बल्लेबाजी औसत बेहद ही काबिलेतारीफ रहा है.

विराट कोहली

भारतीय टीम की बल्लेबाजी के नीव अपनी मैच विनिंग पारियों के लिए मशहूर विराट कोहली इस मामले में नंबर 1 पर हैं. एशिया कप में विराट का औसत 85.80 का रहा है. कोहली ने अपने एशिया कप करियर में 10 मैच की 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं और उनका उच्चतम स्कोर 122 रनों का रहा है.

इब्राहिम जारदान

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इब्राहिम जारदान का नाम आता है. जारदान ने अपने एशिया कप करियर में 5 मैचों की 5 पारियों में 196 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 65.33 का रहा है. इब्राहिम जारदान का सर्वोच्च स्कोर 64 रनों का रहा है.

सरफराज अहमद

लिस्ट में दूसरा नाम पाकिस्तानी बल्लेबाज सरफराज अहमद का है. उन्होंने अपने टी20 एशिया कप में 4 मैच की 3 पारियों में 121 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 60.50 का रहा है और उनका उच्चतम स्कोर 58 रनों का रहा है.

शोएब मलिक

लिस्ट में चौथा नाम शोएब मलिक का है. शोएब ने अपने टी20 एशिया कप में 4 मैचों की 4 पारियों में 121 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 60.50 का रहा है और उनका उच्चतम स्कोर 63 रनों का रहा है.

महमूदुल्लाह

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम महमूदुल्लाह का है. उन्होंने अपने करियर में 7 मैचों की 7 पारियों में 173 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका हाइेस्ट स्कोर महज 36 रनों का रहा है, लेकिन उनका बल्लेबाजी औसत 57.89 का रहा है.

