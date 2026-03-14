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Hindi Newsक्रिकेटरोहित-विराट भी फेल, इस खिलाड़ी ने जीते हैं IPL में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड, नाम सुन नहीं होगा विश्वास

रोहित-विराट भी फेल, इस खिलाड़ी ने जीते हैं IPL में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड, नाम सुन नहीं होगा विश्वास

इंडियन प्रिमियर लीग के इतिहास में एक से बढ़कर एक सुरमा हुए हैं. कई ऐसे विध्वंसक खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने अपने दम पर सिंगल हैंडली मैच के नतीजे बदले हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईपीएल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:16 PM IST
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Image credit- X/cricbuzz
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इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) ने हमेशा ही कई यादगार और रोमांचक मैचों से दर्शकों को समय-समय पर आकर्षित करती रही है. लेकिन कुछ ही खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने लगातार मैचों में अपनी छाप छोड़ी और बार-बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया. इन खिलाड़ियों ने सिर्फ अच्छा खेल दिखाया ही नहीं, बल्कि मुश्किल समय में अपनी परफॉर्मेंस से अकेले मैच का रुख बदल दिया. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले 5 खिलाड़ियों के बारे में.

एबी डीवीलियर्स

आईपीएल के इतिहास में एबी डी विलियर्स जैसे रोमांचक खिलाड़ी कम ही नजर आए हैं. 'मिस्टर 360' के नाम से मशहूर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस पूर्व सितारे की मैदान पर खेलने की शैली बेहद खास और बेमिसाल थी. चाहे टीम को असंभव लक्ष्य हासिल करना हो या कठिन परिस्थितियों में जीत दिलानी हो, डी विलियर्स ने हमेशा जादुई पारियां खेलकर सबको चौंकाया.

क्रिस गेल

क्रिस गेल को 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से जाना जाता है, और इसके पीछे वजह साफ है. वेस्ट इंडीज के इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और बड़े-बड़े छक्कों से गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाया. आईपीएल 2013* में उन्होंने जो 175 रनों की अविस्मरणीय पारी खेली, वह आज भी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनी हुई है.

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रोहित शर्मा

रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. मुंबई इंडियंस के अनुभवी कप्तान होने के साथ-साथ उन्होंने कई बार टीम के लिए मैच विजयी पारियां खेली हैं. उनकी संयमित बल्लेबाजी और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन की क्षमता ने उन्हें कई पुरस्कार और खिताब दिलाए हैं.

विराट कोहली

विराट कोहली पिछले दशक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रमुख चेहरा रहे हैं. उनका शानदार 2016 का सीजन, जिसमें उन्होंने चार शतक जमाए थे, आईपीएल के इतिहास के बेहतरीन प्रदर्शन में गिना जाता है. बल्ले से उनकी निरंतरता ने उन्हें कई बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने में मदद की है.

एमएस धोनी

एमएस धोनी अपनी बेहतरीन फिनिशिंग स्किल के लिए पहचाने जाते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के इस अनुभवी खिलाड़ी ने कई बार अंतिम ओवरों में अपनी टीम को जीत दिलाई है, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए. दबाव की परिस्थितियों में भी उनका शांत और सटीक खेल उन्हें लीग के सबसे बड़े मैच विनर्स में शामिल करता है.

ये भी पढ़ें: IPL से 14 दिनों पहले दिल्ली कैपिटल को जोरदार झटका, इंग्लिश खिलाड़ी ने छोड़ा साथ, जानें पूरा मामला

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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