Advertisement
trendingNow13033785
Hindi Newsक्रिकेट

भारतीय दिग्गज का ICC में जलवा, पूरे करियर में जमकर पीटा रन, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक महान खिलाड़ी हुए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए बल्ले से तबाही मचाने वाले कई महारथी हुए हैं. कुछ तो ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने दमदार प्रदर्शन के दम पर जमकर नाम कमाया है साथ ही अपने समय के प्राइम गेंदबाजों के सामने प्रचंड रिकॉर्ड कायम किए हैं.ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar

भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक महान खिलाड़ी हुए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए बल्ले से तबाही मचाने वाले कई महारथी हुए हैं. कुछ तो ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने दमदार प्रदर्शन के दम पर जमकर नाम कमाया है साथ ही अपने समय के प्राइम गेंदबाजों के सामने प्रचंड रिकॉर्ड कायम किए हैं.भारत में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ जैसे कई सारे महान खिलाड़ी हुए हैं. अपने समय में अपने खेल के दम पर इन्होंने खूब नए-नए तरह-तरह के रिकॉर्ड स्थापित किए. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में. इन खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है उसे शायद ही कोई कर पाएगा.

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम आता है.  क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को मिलाकर 664 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 782 पारियों  में 48.89 की जबरदस्त औसत और 100 शतक, 164 अर्धशतक की बदौलत 34357 रन बनाने का कारनामा किया है. सचिन का उच्चतम स्कोर 248 रनों का रहा है. साथ ही वह 74 बार नॉटआउट रहे हैं. पूरे क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली 

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज व रन मशीन विराट कोहली का नाम है. कोहली ने अपने करियर के दौरान खेले 556 मैचों की 623 पारियों में 52.89 की धमाकेदार औसत से 84 शतक और 145 अर्धशतक की बदौलत 29975 रन बनाने का ऐतिहासिक कारनामा किया है. इस दौरान विराट का सर्वोच्च स्कोर 252 रनों का रहा है. वहीं, वह 91 बार नाबाद लौटे हैं. 

राहुल द्रविड़

लिस्ट में तीसरे पायदान पर टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम शुमार है. राहुल द्रविड़ ने अपने करियर के दौरान खेले 504 मैचों की 599 पारियों में 45.78 की औसत से 24064 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उनके नाम 48 शतक और 145 अर्धशतक रहा है. उनका उच्चतम स्कोर 270 रनों का रहा है. वहीं, द्रविड़ 71 बार नाबाद लौटे  हैं. बता दें कि द्रविड़ का रिकॉर्ड रोहित शर्मा जल्द तोड़ सकते हैं. वह अब द्रविड़ से मात्र 16 रन पीछे हैं. 

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा ‘ट्रिपल-फॉर्मेट सेंचुरियन, लिस्ट में भारतीयों की धाक, नंबर-1 ने  उड़ाए होश

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkarrahul dravidVirat Kohli

Trending news

पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन