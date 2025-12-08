भारतीय दिग्गज का ICC में जलवा, पूरे करियर में जमकर पीटा रन, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक महान खिलाड़ी हुए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए बल्ले से तबाही मचाने वाले कई महारथी हुए हैं. कुछ तो ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने दमदार प्रदर्शन के दम पर जमकर नाम कमाया है साथ ही अपने समय के प्राइम गेंदबाजों के सामने प्रचंड रिकॉर्ड कायम किए हैं.भारत में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ जैसे कई सारे महान खिलाड़ी हुए हैं. अपने समय में अपने खेल के दम पर इन्होंने खूब नए-नए तरह-तरह के रिकॉर्ड स्थापित किए. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में. इन खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है उसे शायद ही कोई कर पाएगा.

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को मिलाकर 664 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 782 पारियों में 48.89 की जबरदस्त औसत और 100 शतक, 164 अर्धशतक की बदौलत 34357 रन बनाने का कारनामा किया है. सचिन का उच्चतम स्कोर 248 रनों का रहा है. साथ ही वह 74 बार नॉटआउट रहे हैं. पूरे क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर नंबर 1 पर हैं.

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज व रन मशीन विराट कोहली का नाम है. कोहली ने अपने करियर के दौरान खेले 556 मैचों की 623 पारियों में 52.89 की धमाकेदार औसत से 84 शतक और 145 अर्धशतक की बदौलत 29975 रन बनाने का ऐतिहासिक कारनामा किया है. इस दौरान विराट का सर्वोच्च स्कोर 252 रनों का रहा है. वहीं, वह 91 बार नाबाद लौटे हैं.

राहुल द्रविड़

लिस्ट में तीसरे पायदान पर टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम शुमार है. राहुल द्रविड़ ने अपने करियर के दौरान खेले 504 मैचों की 599 पारियों में 45.78 की औसत से 24064 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उनके नाम 48 शतक और 145 अर्धशतक रहा है. उनका उच्चतम स्कोर 270 रनों का रहा है. वहीं, द्रविड़ 71 बार नाबाद लौटे हैं. बता दें कि द्रविड़ का रिकॉर्ड रोहित शर्मा जल्द तोड़ सकते हैं. वह अब द्रविड़ से मात्र 16 रन पीछे हैं.

