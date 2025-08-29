बिना शतक ठोके वनडे क्रिकेट में बना डाले हैं इतने रन, इन बल्लेबाजों की बोलती थी तूती, लिस्ट में भारत का दिग्गज
बिना शतक ठोके वनडे क्रिकेट में बना डाले हैं इतने रन, इन बल्लेबाजों की बोलती थी तूती, लिस्ट में भारत का दिग्गज

वनडे क्रिकेट में कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत गेंदबाजों का धागा खोल दिया था. फिर भी वो शतक बनाने में नाकाम रहे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:57 AM IST
क्रिकेट में रन बनाना बेहद जरूरी होता है और कई बैट्समैन तो रनों का अंबार लगा देते हैं.  कई बार बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं और खूब ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं, लेकिन वे शतक नहीं जड़ पाते हैं.  वनडे क्रिकेट में कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत गेंदबाजों का धागा खोल दिया था. फिर भी वो शतक बनाने में नाकाम रहे. ऐसे में आज हम आपको उन 5 दिग्गज बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने रन तो जमकर बनाए हैं, लेकिन अपने पूरे वनडे करियर के दौरान 1 भी शतक नहीं जड़ पाए हैं.

मिस्बाह-उल-हक

लिस्ट में पहला नाम पाकिस्तान के ताबड़तोड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक का है.  मिस्बाह ने अपने वनडे करियर में खेले 162 मैचों में 43.40 की शानदार औसत से 5122 रन बनाए हैं. अपने  करियर के दौरान मिस्बाह ने कई मैच विनिंग पारियां खेली, लेकिन वे एक भी शतक नहीं बना पाए. पूरे करियर के दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 96 रनों का रहा था.

वसीम अकरम

लिस्ट में दूसरा नाम पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम का है. अकरम ने अपने करियर में खेले 356 वनडे मैचों में 3717 रन बनाए. पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ी होने का बावजूद वसीम अकरम अपने पूरे करियर के दौरान 1 भी शतक नहीं जड़ सके. उनका उच्चतम स्कोर 86 रनों का रहा.

मोईन खान

लिस्ट में तीसरा नाम एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी मोईन खान का है. मोईन खान ने अपने वनडे करियर में ओवरऑल 219 मैच खेले जिसमें उन्होंने 3266 रन बनाए.  अपने लंबे वनडे करियर के बावजूद मोईन 1 भी शतक लगाने में नाकाम  रहे. और उनका बेस्ट स्कोर 72 रनों का रहा.

हीथ स्ट्रीक

हीथ स्ट्रीक एक खूंखार मीडियम पेसर थे.  साल 2023 में जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज का निधन हो गया था. इस बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के लिए खेले 189 मैचों में 2943 रन बनाए.  पूरे करियर के दौरान उनका उच्चतम स्कोर 79 रनों का रहा था.

रवींद्र जडेजा

भारत के मौजूद दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस मामले में पांचवें पायदान पर हैं. जडेजा ने वनडे क्रिकेट में खेले 204 मैचों में 32.62 की बेहतरीन औसत से 2806 रन बनाए हैं. 138 रन बनाने के बाद जडेजा लिस्ट में चौथे पायदान पर आ जाएंगे. भारतीय क्रिकेट के खतरनाक ऑलराउंडर में से एक जडेजा अभी तक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 87 रन बना सके हैं.  आपको सुनकर भरोसा नहीं होगा लेकिन 'सर रवींद्र जडेजा' 51 बार वनडे में नाबाद लौटे हैं. 

