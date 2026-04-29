Playoff Scenarios IPL 2026: DC से लेकर LSG तक...इन 5 टीमों का बोरिया-बिस्तर बंधना तय! 40 मैचों के बाद फैंस ने भी छोड़ दी उम्मीद

Playoff Scenarios IPL 2026: IPL 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. 40 मैचों के सफर के बाद अब प्लेऑफ की धुंधली तस्वीर साफ होने लगी है. 28 अप्रैल की रात मुल्लांपुर के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए हाई-वोल्टेज मुकाबले ने अंक तालिका (Points Table) के समीकरण बदल दिए हैं.

6 विकेट से हार झेलने वाली पंजाब की टीम नंबर-1 पर बरकरार है, जबकि जीतने वाली राजस्थान ने एक स्थान की छलांग लगाकर अब नंबर-3 पर कब्जा कर लिया है. अब तक हुए 40 मैचों के बाद 5 टीमें ऐसी हैं, जिनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद होते दिख रहे हैं. आइए जानते हैं ये टीमें कौन हैं और कौन प्लेऑफ में जा रही हैं.

पंजाब का जलवा बरकरार

IPL 2026 में पंजाब किंग्स का जलवा है. कल शाम उसे सीजन की पहली हार मिली. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 विकेट की हार के बावजूद उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा. पंजाब की टीम 13 अंकों के साथ अब भी नंबर-1 पर काबिज है.

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नंबर-2 पर RCB है, जिसके भी 12 अंक हैं, लेकिन +1.919 के शानदार नेट रन रेट की वजह से वह राजस्थान से ऊपर है. तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स आ चुकी है. उसके पास 12 अंक और +0.617 का नेट रन रेट है.

राजस्थान और पंजाब की इस भिड़ंत में सबसे ज्यादा नुकसान सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हुआ है. राजस्थान की जीत ने हैदराबाद को नंबर-3 से खिसकाकर नंबर-4 पर धकेल दिया है. हैदराबाद के पास फिलहाल 8 मैचों में 10 अंक हैं.

DC से लेकर LSG तक, इन 5 टीमों का बोरिया-बिस्तर बंधना तय

पॉइंट्स टेबल को देखने पर पता चलता है कि टॉप-4 टीमों को छोड़कर बाकी सभी टीमों का नेट रन रेट माइनस (-) में है. नीचे की 5 टीमों के लिए प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है. नंबर-5 पर मौजूद गुजरात की टीम ने 8 मैचों में 8 अंक हासिल किए हैं. जिन 5 टीमों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, उनमें चेन्नई, दिल्ली, KKR, मुंबई और लखनऊ शामिल हैं.

1. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): 8 मैचों में मात्र 2 जीत के साथ लखनऊ सबसे निचले पायदान (10वें नंबर) पर है. उनका रन रेट -1.106 है, जो उनके बाहर होने का सबसे बड़ा संकेत है. इस टीम के पास 6 मैच और बचे हैं. अगर उसे प्लेऑफ में जाना है, तो सभी मैच जीतने होंगे, जो लगभग असंभव जैसा लगता है.

2. मुंबई इंडियंस (MI): हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई 7 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर संघर्ष कर रही है. मुंबई के पास 4 अंक और -0.736 का नेट रन रेट है. अगर इस टीम को टॉप-4 में जाना है, तो बचे हुए सातों मैच जीतने होंगे. 6 जीत भी उसकी उम्मीदें जिंदा रख सकती हैं.

3. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये टीम 8 मैचों में सिर्फ 5 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है. अभी उसके 6 मैच बचे हैं. अगर उसे प्लेऑफ में जाना है, तो कम से कम 5 मैच जीतना जरूरी है, ताकि 15 अंक हो सकें.

4, 5. दिल्ली कैपिटल्स (DC) और CSK: दिल्ली और चेन्नई के पास 6-6 अंक जरूर हैं, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म और खराब रन रेट (-1.060 और -0.121) को देखते हुए उनका कमबैक अब नामुमकिन सा लग रहा है. अगर इन दोनों टीमों को टॉप-4 में जाना है, तो बचे हुए अपने 6 मैचों में से कम से कम 5 जीतना होगा, ताकि प्लेऑफ के लिए जरूरी 16 अंकों तक पहुंचा जा सके.

IPL 2026: कौन सी 4 टीमें जा रही हैं प्लेऑफ में?

मौजूदा फॉर्म और अंकों को देखें, तो PBKS, RCB, RR और SRH प्लेऑफ की सबसे प्रबल दावेदार बनकर उभरी हैं. गुजरात टाइटंस (GT) 8 अंकों के साथ 5वें नंबर पर जरूर है, लेकिन उसका नेगेटिव रन रेट उसकी राह का रोड़ा बन सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन कोई बड़ा उलटफेर होता है या फिर यही चारों टीमें टॉप-4 में जगह बनाती हैं. कुछ मैचों के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

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