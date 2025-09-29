India Vs Pakistan: 'सिंदूर' से 'तिलक' तक! टीम इंडिया ने PAK को हराकर जीता एशिया कप, PM मोदी ने ऐसे दी बधाई

India wins Asia Cup: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार कप अपने नाम कर लिया है. इस खास जीत के मौके पर पीएम मोदी ने टीम इंडिया को अलग अंदाज में बधाई दी है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- #OperationSindoor on the games field. यानी जिस तरह एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मसलकर रख दिया और जीत हासिल की उससे 140 करोड़ भारतीय गदगद हैं. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले ब्रह्मोस नामक ब्रह्मास्त्र से पाकिस्तान को धोया और अब टीम इंडिया के 'राफेल' ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ा कर कप भारत के नाम कर दिया. फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव का जादू फेल रहा लेकिन तिलक वर्मा जीत के 'हीरो' साबित हुए.

‘मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर कामयाब’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए भारतीय टीम को जीत की बधाई दी. उन्होंने कहा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत की जीत. आपको बताते चलें कि इस बेहद खास जीत के बाद पीएम मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट के कई केंद्रीय मंत्रियों खासकर पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा. भारतीय टीम को जीत की बधाई.

#OperationSindoor on the games field. Outcome is the same - India wins! Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

न‍िकल गया पाक‍िस्तान‍ियों का दम

आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी टीम एक समय मुकाबले में बढ़त में नजर आई, लेकिन फ‍िर ताश के पत्ते की तरह उसका सारा बैटिंग ऑर्डर ढह गया. एक समय पाकिस्तानी टीम का स्कोर 84 रन था और उसका एक भी विकेट नहीं गिरा था. इसके बाद 146 रन आते-आते पूरी टीम ऑलआउट हो गई. कुल मिलाकर एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. टीम इंडिया की जीत वाले अश्वमेध के घोड़े को एशिया की कोई भी टीम नहीं रोक पाई. भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

इस पूरी सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कभी बल्ले से बंदूक दिखाकर तो कभी कोई और नौटंकी करके अपने मुल्क का फर्जी भौकाल दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटकर उसके खिलाड़ियों को नापात हरकतों की हवा निकाल दी. हारिस रऊफ ने सुपर-4 के मुकाबले में पहलगाम हमले से कनेक्टेड कर विवादित सेलीब्रेशन की शुरुआत की थी. टीम इंडिया की तरफ से फाइनल में इसका जवाब जोरदार तरीके से दिया. इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजाजा फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह उठाया तो भी पाकिस्तान खेल के मैदान से लेकर सोशल मीडिया के मैदान में बुरी तरह ट्रोल हुआ.